Uzun Süre Birlikte Olan Kişilerin Beyinleri Uyum Sağlıyor!

Nöroloji profesörü Dr. Moran Cerf’e göre uzun süre beraber olan kişilerin beyin sinyalleri birbiri ile uyum sağlayarak bir nevi senkronize oluyor.

Uzun süre birlikte yaşayan çiftlerin ya da birbiriyle fazla vakit geçiren arkadaşların ‘biz konuşmadan da anlaşabiliyoruz.’ dediğini duymuşsunuzdur. Peki böyle bir şey gerçekten mümkün olabilir mi? Birleşik Devletler’in Northwestern Üniversitesi'nden nöroloji profesörü Dr. Moran Cerf’in, beynin elektrik sinyallerinin senkronizasyonu üzerine gerçekleştirdiği çalışmasına göre mümkün.

Profesör Cerf, 10 yıldan uzun bir süredir insanların karar alma süreçleri üzerinde incelemelerde bulunuyor ve beyin röntgenlerini kullanarak sadece beynin sinyallerin iletimini değil, insanların farklı uyaranlara tepkiler verirken hangi beyin bölgelerinin faaliyete geçtiğini de araştırıyor.

Cerf, araştırmaları sonucunda biri ile uzun süre vakit geçiren insanların beyin dalgalarının benzer görünmeye başladığını keşfetti. Bu dalgaların uyumu kişiden kişiye değişmekle birlikte bazı vakaların beyin sinyalleri, birbiri ile birebir uyumlu dahi olabiliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cerf, ‘’Biriyle birlikte vakit geçirdiğinizde, her iki beyinde de uyum oluşuyor.’’ dedi.

Bulgularını somutlaştırmak için bir deney gerçekleştiren Cerf, aynı filmi izleyen, aynı kitapları okuyan, aynı tecrübeyi paylaşan ve sadece birbiriyle konuşan iki kişinin sadece iki hafta sonra ortak dil, duygu ve fikir kalıpları oluşturmaya başladığını buldu. Deneye katılan kişilerin beyin faaliyetlerini bilgisayar üzerinden izleyen Cerf, bir nevi elektriksel senkronizasyon gerçekleştiğini ve deneye katılanların beyinlerinin aynı faaliyet kalıplarını gösterdiği belirtti.

Peki bu durum ne anlama geliyor? ‘’Yakınınızdaki insanların, bir kişinin farkına varabileceğinin veya açıklayabileceğinin ötesinde, sizin gerçekliğiniz üzerinde bir etkisi var; bu etkilerden biri onlarla benzer hale gelmeniz.’’ diyen Cerf, ‘’Eğer kötü bir partneriniz varsa ve bu kişiyle 10 yıl geçirirseniz, bu kararın hayatınızda önemli bir etkisi olacak.’’ dedi. Akademisyenlere göre hayatınızda alabileceğiniz en önemli karar kiminle vakit geçireceğinizi doğru seçmek olacak.