Önce iki nokta üst üste ve bir parantezden oluşan, zamanla sarı renkli gülen yüz ifadesine dönüşen bu ifadenin, beynin en iyi tanıdığı emoji olduğu ifade edildi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Nilgün Polat, sarı renkli gülen yüz emojisinin, beynin tanıdığı en iyi emoji olduğunu ifade etti. Buna sebep olarak insanların doğduktan itibaren gülen insan yüzüne tepki vermeye başladıklarını söyleyen Dr. Polat, “Normal gülen insan yüzüne verdiğimiz tepki doğuştan. Nasıl ki bir bebeğe gülerseniz o sizi tanımasa bile gülümser ya, öyle. Bunlar normal ve doğuştan bildiğimiz tepkiler. Ancak sosyal medyada hızla yayılan sarı renkli gülen yüz emojiye verdiğimiz tepki ise sonradan öğrenilen ve kullanıla kullanıla beynin öğrendiği bir tepki" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde bilim insanlarının bu konuyla ilgili birçok araştırma yaptıklarını söyleyen Dr. Polat, şunları söyledi: “Gülen yüz emoji sosyal medyada, internet yazışmalarında hızla yayılınca bilim adamları niye bu kadar yayıldığını merak etti. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapıldı. Özellikle Avusturya'da bir üniversite bu konuda ciddi bir çalışma yaptı. Çalışmada normal gülen insan yüzü ile bu emoji smile'ları insanlara gösterdiler.

Beyin dalgaları aynen gülen insan yüzüne olduğu gibi tepki verdi bu emojilere. 1980'lerin sonunda :) şeklinde gülen yüz çıktığında beynimiz ilk onu gördü ve tanıdı. Olumlu bir ifade olduğu için ve daha yaygın kullanıldığı için tepki vermeye başladı beynimiz. Böyle bir emoji karşısında ister istemez yüzümüzde bir tebessüm oluyor. Arkadaşımız sanki karşımızda gibi mutlu olup tebessüm ediyoruz."

Depresyona girmiş hastalara gülmeyi öğretti!

Bu emojinin çok özel bir simge olduğunu, beyinde oluşturduğu tepkiyi ölçmek için bir araştırma yapıldığını ve birçok depresyon hastasına, tedavilerine başlanmadan önce her gün gülen yüz ifadesinin gösterildiğini söyleyen Dr. Polat, “Çalışma bu insanların gittikçe gülmeyi daha çok öğrendikleri ve daha mutlu olduklarını ispatladı. Bu da gülen yüz ifadesinin insanlara ne kadar faydalı olduğunu gösteren çalışmalardan biri" şeklinde konuştu.