Beyninizdeki Zaman Algısını Yerle Bir Edecek Paradoks: Ayakkabı Bağı Paradoksu

İnsan beynindeki zaman algısını karmakarışık hale getiren bu paradoks, temel olarak zamanda yolculuk ve paralel evreni ele alıyor.

Yıllardır bilim - kurgu filmlerinde gördüğümüz ve onlarca bilim insanların gerçekleştirmek için emek harcadığı zamanda yolculuk ile ilgili ortaya atılan en büyük paradokslardan biri olan ayakkabı bağı paradoksu, zamanda yolculukta nasıl bir mantık kurulabileceği konusunda akılda soru işaretleri oluşturuyor.

Zamanda yolculuğun imkansız olduğuna işaret eden bu paradoks adını kendinizi ayakkabı bağcıklarınızdan tutarak havaya kaldırmanız ihtimalinden alıyor. Aslında yapmadığınız şeyi gelecekte nasıl yapmış olabileceğiniz konusunu ele alan bu paradoks, zamanda yolculuğun önündeki en büyük mantıksal engellerden bir tanesi.

Nasıl yani?

Bu paradoksu minik bir örnekle açıklayacak olursak; örneğin üniversiteyi tamamlamak için bir tez vermeniz gerekiyor ancak ne yazacağınız konusunda kafanız karışık. Gelecekten gelen orta yaşlı, size çok benzeyen bir adam yazdığı tezi size vererek bu tezin bire bir aynısını yazarak üniversiteyi başarıyla tamamlayabileceğinizi söylüyor; öte yandan siz bu adama guvenemiyorsunuz ve tezin başkası tarafından yazılmış olmasından korkuyorsunuz ancak adam bu tezi zaten sizin yazdığınızı, bu konuda bir sıkıntı olmayacağını söylüyor.

Peki eğer siz bu tezi şu anda yazmadıysanız ve bu tez teslim edildiyse nasıl gerçek olabiliyor ve tezin verilmesi gereken tarihten önce yazdığınız tezi öğrenerek hiçbir şekilde size ait hissetmeden yazabiliyorsunuz? Paralel evrendeki siz bu tezle mi başarılı olmuş?

İşte tam anlamıyla bu noktadan doğan paradoks eğer zamanda yolculuk diye bir şey varsa bunu aslında yapanın kim olduğu ve nasıl yaptığı noktasından doğuyor. Ya da bir insanı geçmişe dönüp öldürdüğünüzde gelecekte nasıl olacağı gibi paradokslar da zamanda yolculuk önünde engel. Bu paradokslar çözülmediği sürece zamanda yolculuğun açıklanması ise zor.