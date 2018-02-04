Beyninize Mavi Ekran Verdirtecek 10 Paradoks!

Paradoks, işin içinden bir türlü çıkamadığımız, bir nevi sonsuz döngüye girilen sorularda karşılaştığımız bir tabir. Bugün sizler için, internetin en ilgi çekici 10 paradoksunu derledik.

İnternet, beynimizi yakmak için oluşturulmuş binlerce soruyla dolu. “2+2=4 ise 2x2 kaçtır?” gibi sorulardan bahsetmiyorum. Yine bu minvalde, ancak işin içine bir bit yeniği karıştırıp bizleri muallakta bırakan sorular bunlar. Bugün sizlere internetin en kafa karıştırıcı 10 sorusunu aktaracağım. Bakalım bu soruları doğru bir şekilde cevaplayabilecek misiniz?

1) Dünyanın en ünlü paradoksu

Zamanda yolculuk yapıyor ve genç Beethoven’a henüz yazmadığı müzik notalarını veriyorsunuz. O da bu notaları yayınlıyor. Bu durumda bu notaları gerçekte kim yazdı? Aynı soruyu geçmişe gidip babanızı öldürdüğünüzde babanızı kimin öldürdüğünü sorarak da cevaplayabilirsiniz.

2) İrlandalı bilim insanı William Molyneux’un 1688 yılında sorduğu soru

“Doğuştan görme engelli olan birini bir küp ve küreye dokundurtursanız, bu kişi daha sonradan gördüğünde yalnızca bakarak küp ve küre arasındaki farkı anlayabilir mi?”

3) İngiliz filozof Derek Parfit’in sorduğu soru

“Mars’a gitmek için ışınlanma makinesine giriyorsunuz. Bu makine sizin tüm atomlarınızı birebir kopyalayarak Mars’ta bir kopyasını oluşturuyor. Daha sonrasında Dünya’da kalan orijinal vücudunuz ise yok ediliyor. Mars’ta, sizin benliğinize uygun bir kopya var oluyor. Sonuç olarak siz hala varlığınızı sürdüyor musunuz, yoksa öldünüz mü?”

4) Çözümsüz Soru

Bir timsah küçük bir çocuğu esir alır. Çocuğun babası timsahın oğluna ne yapacağını bilirse, çocuk serbest kalacaktır. Bu durumda baba ne yapmalı? Timsahın çocuğu öldüreceğini mi, yoksa serbest bırakacağını mı söylemelidir?

5) John Robertson'un Tasarruf Paradoksu

Ekonomi çökmüş vaziyette. Bu durumu düzeltmenin tek bir yolu var, o da para biriktirmek. Ancak önemli bir sorun var; eğer herkes para biriktirmeye başlarsa talep düşecek ve bu da gelirlerin düşmesine sebep olacak. Bunun sonucunda ekonomi her zaman daha kötüye gidecek. Ekonomiyi düzeltmek için ne yapmak gerekir?

6) Epimenides Paradoksu

Eğer bir insan “Ben sürekli yalan söylerim” diyorsa, bu ifadeyi doğru mu, yoksa yanlış mı kabul etmeliyiz?

7) Google+ kullanıcısı Raymond Johson’un sorduğu soru

“Eğer bu soruya rastgele cevap verirseniz, doğru cevabı verme ihtimaliniz yüzde kaç olurdu?”

8) İbn-i Sina’nın Sorusu

“Duyularından tamamen yoksun bırakılmış bir adam düşünün. Göremiyor, duyamıyor, hissedemiyor, koklayamıyor ve tat alamıyor. Peki bu adam var olduğunu hissedebilir mi?” İbn-i Sina bu soruya ruhun mevcudiyeti olduğu için “evet” yanıtını veriyor. Peki, sizce böyle bir insan yaşadığını nasıl anlar?

9) Matematikçi Archytas’ın Sorduğu Soru

“Evrenin ucuna gidip elimi uzatırsam, elim evrenin dışına çıkar mı?”

10) Theseus'un Gemisi

Atinalılar, Theseus gemisine yıllar boyunca özenle bakmışlar, eskiyen ve bozulan parçaları sürekli değiştirmişler ve bir gün, geminin ilk halinden hiçbir parça kalmamış. Peki, bu durumda bu gemi hala aynı gemi mi?