Beynin Daha İyi Çalıştırması İçin Yapılması Gereken 10 Şey

Cem Yılmaz’ın da söylediği gibi beynimizden başka bir sermayemiz yok. O zaman bu sermayemizi daha aktif nasıl kullanmamız için yapmamız gerekenlerin ne olduğuna bir bakalım.

Beynimiz, onu zorlamadığımızda ya da bazı önemli rutinleri yerine getirmediğimizde bize olduğundan çok da fazla bir artı sağlamayacaktır. Nasıl ki sıkı bir spor ve ardından diyetle vücudumuzu daha kaslı hale getirebiliyorsak, beynimiz de onu aktif kullandığımız müddetçe iyi çalışacaktır. Bu sebeple beyninizi olduğundan daha iyi çalışacak ve aktif hale getirecek bu 10 şeyin ne olduğuna bir bakalım:

1- İnsan beyninin ayakta ve açık bir alandayken %10 daha fazla çalıştığı düşünülüyor. Yani önemli bir karar almak istediğinizde açık alanda olmak, alacağınız kararların daha sağlıklı olmasını sağlayabilir.

2- Yabancı dil öğrenmek, beyninizi bir kat daha güçlü hale getiriyor. Eğer biliyorsanız, anlamını bilmediğiniz kelimeler muhakkak vardır. Onları da öğrenmeye gayret gösterin.

3- Zihnimize yaptırabileceğimiz en önemli egzersizler, bulmaca çözmek ve satranç oynamak. Bu iki aktiviteyi sık sık yapmaya gayret gösterin.

4- Ortamlarda hava olsun diye değil de daha çok beyninize yarar sağlaması amacıyla özdeyiş antolojisinden bol bol kaliteli cümleler okuyun. Fark edeceksiniz ki beyninizde bir parıltı oluşacak.

5- Bakın, bu madde çok önemli. Yaptığınız rutinlerden sık sık kurtulmaya çalışın. Örneğin daha çok sağ elinizi mi kullanıyorsunuz? Sol elinizi kullanarak da bir şeyler yapmaya çalışın. Yazı yazmaya çalışmasanız da en azından kumandayı sol elle tutup öyle zapping yapın.

6- Her gün güzel bir resme / fotoğrafa bakmaya çalışın. Estetik algınızı estetik olarak güzel şeylere baktıkça geliştirebilirsiniz.

7- Klasik müziğin beyne olumlu yönde etkisinin olduğunu daha önce duymuşsunuzdur. Doğru duymuşsunuz; beyin otoriteleri, klasik müziğin zekaya 7 puan eklediğini iddia ediyorlar.

8- Bir konu hakkında nasıl düşündüğünüzü, yani düşünürken hangi yolları izlediğinizi tekrar düşünün. Yani düşünmek üzerine düşünmek hem beyin hem de düşünce kapasitesini arttırır.

9- ‘Ya ben her gün sığır gibi en az 12 saat uyuyorum’ diyenler üzülmesinler, zira bu süre içerisinde uykunuzu fazlasıyla almış oluyorsunuz. Bunun da beyne olan etkisi muazzamdır. Einstein’in günde 10 saatten fazla uyuduğu söyleniyor.

10- Kullanılmayan organ körelmeye mahkumdur. Bir diğer yandan nasıl kullandığınız da önemlidir. Her gün saatlerce televizyon izlemek yerine sizden farklı düşüncelere sahip insanlarla konuşmak, beyninize yapacağınız en büyük iyiliklerdendir.