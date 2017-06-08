İnsanlığın en çok konuştuğu dillerden İngilizce hakkında, ufkunuzu birkaç yüz harf genişletiyoruz.

Dillerin ve buna bağlı olarak kültürel yapıların dünyanın çeşitli bölgelerde değiştiğini biliyoruz. Tarihsel süreç içerisinde, dünyanın farklı bölgelerinde oldukça yaygın bir şekilde konuşulan İngilizce ise, farklı kültürlerden nasibini almış durumda. Neredeyse her kavramın bir karşılığı olan bir kelime bulunuyor.

Doğal olarak dilin kökenlerinden türetilen kelimelere ek olarak, İngilizce her kavramın bir karşılığını bulmak zorunda olan dinamiklere sahip. Yer isimleri, teknik ve bilimsel terimler, ortaya somut ya da soyut bir şeyler koyan anlamsal ifadeler bazen aklın sınırlarını zorlayacak şekilde uzayabiliyorlar.

Bilimsel ve Edebi Terimler:

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis:

Büyük İngilizce sözlüklerindeki en uzun sözcüktür ve akciğer iltihaplanmasıyla oluşan hastalıklara atıfta bulunan bir terimdir.

Pseudopseudohypoparathyroidism:

Yukarıdaki kelimenin Oksford Sözlüğü’ündeki karşılığıdır. Ayrıca pünü-mono-ultra-maykro-skopik-siliko-volkeyno-konoyasis şeklinde okunur.

Lopado­temacho­selacho­galeo­kranio­leipsano­drim­hypo­trimmato­silphio­parao­melito­katakechy­meno­kichl­epi­kossypho­phatto­perister­alektryon­opte­kephallio­kigklo­peleio­lagoio­siraio­baphe­tragano­pterygon:

Antik Yunan’daki bir tiyatro yazarı Aristophanes, Meclis Kadınları (Ecclesiazousae) adlı oyununda 183 harften oluşan (Yunancası 171 harf) ve sadece bir yemeği tarif eden bu sözcüğü yazmayı başarmış. Okuyana da oynayana da helal olsun…

Bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnt-hunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk:

Yazar James Joyce, uzun kelimeler konusunda en bilinen isimlerden. Bu 101 harflik kelime ise onun eseri.

Teknik Terim:

Enneenneconteennahecteika-enneenneconteennahectenedaka-enneenneconteennahecteyodaka-enneenneconteennahectezedaka-enneenneconteennahecteexdaka-enneenneconteennahectepedaka-enneennecontehectetedaka-enneenneconteennahectetradaka-enneenneconteennahectedoka-enneenneconteennahectehendaka-enneenneconteennahectedaka-enneenneconteennahectexenna-enneenneconteennahecteyotta-enneenneconteennahectezetta-enneenneconteennahecteexa-enneenneconteennahectepeta-enneenneconteennahectetera-enneenneconteennahectegiga-enneenneconteennahectemega-enneenneconteennahectekilla-enneenneconteennahectillion:

Jonathan Browers’ın büyük sayıları sistematik bir şekilde ifade etmek için geliştirdiği sistemin ürünü olan kelimedir. Hemen aşağıda göreceğiniz sayıyı ifade eder:

Yer İsimleri:

Tau­mata­whaka­tangi­hanga­koau­auota­matea­pokai­when­uaki­tana­tahu:

Yeni Zelanda’da bulunan aşağıdaki tepenin ismidir.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllltytylyoogogogoch:

Galler’de bulunan, fotoğrafta gördüğünüz kasabanın adı. Kimliklere nasıl yazıldı acaba?

Char­gogga­gogg­man­chau­ggagogg­chau­buna­gunga­maugg:

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki bir gölün adı. Eyaletin adı bile doğru dürüst okunamıyorken bu çok ağır oldu.

En Uzun İnsan Adı:

Temel anlamda insan isimleri tek bir kelimeden oluşmuyor fakat, uzun kelimeler içerebiliyorlar.

Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus Wolfe­schlegelstein­hausenberger­dorffvoraltern­waren­gewissenhaft­schaferswessen­schafewaren­wohlgepflege­und­sorgfaltigkeit­beschutzen­von­angreifen­durch­ihrraubgierigfeinde­welche­voraltern­zwolftausend­jahres­vorandieerscheinen­wander­ersteer­dem­enschderraumschiff­gebrauchlicht­als­sein­ursprung­von­kraftgestart­sein­lange­fahrt­hinzwischen­sternartigraum­auf­der­suchenach­diestern­welche­gehabt­bewohnbar­planeten­kreise­drehen­sich­und­wohin­der­neurasse­von­verstandigmen­schlichkeit­konnte­fortplanzen­und­sicher­freuen­anlebens­langlich­freude­und­ruhe­mit­nicht­ein­furcht­vor­angreifen­von­anderer­intelligent­geschopfs­von­hinzwischen­sternartigraum:

Doğumdan sonra bir insana verilen en uzun isimdir, Guinness rekoru bu kelimelere aittir.