Beyninizin Daha Çok Hangi Tarafını Kullanıyorsunuz?

İnsan beyninin sağ ve sol tarafları, farklı yetenekleri barındırır ve farklı görevlere sahiptir. Peki bu yetenekler hangileri hangi tarafta yer alır?

İnsan beyninin müthiş bir kapasiteye sahip olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Peki, beynin iki tarafı, yani sağ beyin ve sol beyin arasındaki farkların ne olduğunu biliyor musunuz? Ya da yeteneklerinize ve becerilerinize göre beyninizin bir tarafını daha çok kullandığınızı biliyor muydunuz?

Beyin, görevleri yarıya böler ve işleme faaliyetlerini geliştirmek ve genişletmek ve de verimliliği maksimuma çıkarmak amacıyla onları beynin iki yarısına atar. Eğer beynin iki tarafı da aynı anda aynı görevi yapmaya çalışsaydı, bu büyük sorunlara yol açardı.

Matematik ve bilimde iyiyseniz, öyleyse büyük ihtimalle beyninin sol tarafını daha çok kullanan birisiniz. Analiz ve strateji, beynin sol tarafında yer alır. Veri analiz etme ve plan yapma becerilerine sahip bir planlamacıysanız, o zaman da beyninizin sol tarafını daha çok kullanıyorsunuz demektir. Hayal gücü, beynin sağ tarafında yer alır. Ancak organizasyon için beynin sol tarafına bağlıdır. Kelimeleri ezberliyor ya da görselleştirmeye çalışıyorsanız, o zaman da beyninizin sol tarafı çok çalışıyor demektir. Enteresan bir şekilde beynin sağ tarafı da resimler ve görselleştirmeleri düşünür. Bununla birlikte beynin sol tarafı gerçekler ve veriye odaklanır. Ayrıca dil konusunda baskındır.

Aktörler, beyninin sağ tarafını daha çok kullanır, çünkü duygularını yönlendirmek zorundadırlar. Beynin sağ tarafı, müzik işlemek ve yüzleri tanımaktan sorumludur. Bir kişinin ismini ise beyninizin sol tarafını kullanarak hatırlarsınız. Beynimizin sağ tarafı, göresel canlandırma ve gördüklerimizi anlamlandırmada bize yardımcı olur.

Beynimizin yeteneklerimizi ve görevleri kategorilendirmesi sayesinde beynimizin her iki tarafı da aynı anda çalışır ve bu da daha kısa sürede daha çok görevin gerçekleşmesini sağlar.