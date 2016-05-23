Dünyanın Instagram’da en çok takip edilen ilk üç kişisi içerisinde bulunan Beyonce, 12 saat önce paylaştığı fotoğrafla yeni beğeni rekorunun sahibi oldu.

Beyonce, dün paylaştığı fotoğraf ile hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. İkiz bebek bekleyen Beyonce, bunu çektiği hoş bir fotoğrafla duyurmuş oldu. Bu paylaşım, ayrıca kendisini kırılması zor bir rekorun da sahibi yaptı.

Yalnızca 12 saatte 7 milyonu geçen beğeni sayısına sahip olan fotoğraf, Instagram'da tüm zamanların da en çok beğenilen fotoğrafı oldu. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl sonu en çok beğeni alan fotoğraf listemizin ilk sırasında Selena Gomez yer alıyordu. Şarkıcının şu sıra 6 milyona yaklaşan beğeni sayısına sahip fotoğrafı, bu sayıya 31 hafta gibi bir sürede ulaşmıştı. Tahminim, Beyonce’un fotoğrafının en geç 24 saat içerisinde 10 milyon barajını aşacağı yönünde.

Aşağıda, ünlü şarkıcının Instagram’daki beğeni rekorunu kıran paylaşımını göreceksiniz.