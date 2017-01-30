BH 30 İsimli Göktaşı, Dünya'nın Çok Yakınından Geçti!

2017 BH 30 olarak tanımlanan göktaşı, pazar günü dünyanın çok yakınından geçti. Söz konusu mesafe, ay ile uzaklığımızın altıda biri seviyesinde.

Pazar günü Catalina Sky Survey Teleskopu tarafından gözlemlenen göktaşı, dünyanın 65.280 kilometre uzağından geçti. Bu yakınlık fazlasıyla ürperticiydi çünkü dünyanın aya olan uzaklığının altıda birine tekabül ediyor.

Bu asteroitin büyüklüğü 4,6 ile 10 metre. Kabaca tasvir etmemiz gerekirse bir kamyonun büyüklüğüne yakında. Göktaşı standartlarına göre çok küçük olsa da, son ana kadar saptanamaması korkutucu. Geçtiğimiz aylarda dünyanı teğet geçen 2016 RB1, yaklaşık 39.000 kilometre yakınımızda dolaşmıştı.

2017 BH30 adındaki göktaşı, dünyayı teğet geçen üçüncü meteor. Neyse ki Ekim ayına kadar başka bir göktaşı beklenmiyor. Gerçi son ana kadar BH30'u da gözlemlemekte yetersiz kalmıştık, yani gözlerimizi açık tutmakta fayda var.

Ancak çok da fazla endişelenmeyin, meteorlar gezegenimizin yüzeyine kadar nadiren ulaşırlar ve bunu yaptıklarında nedense izole bölgelere düşmeyi tercih ederler. 2013'de Rusya'da yaşanan vaka bunun örneği.