Düz Dünyacılara Göre Avustralya Aslında Yokmuş!

Avustralya, yeryüzündeki en garip canlılara ev sahipliği yapan bir kıta ülkesi. Fakat Dünya’nın aslında düz olduğuna inanan bazı insanlar, gariplik konusunda Avustralya’daki canlılarla yarışabilirler. Çünkü onlara göre Avustralya aslında yok.

Uçsuz bucaksız çorak toprakları, fırtınalı kış ayları, Aborjinleri, Sydney gibi dünya turizminin sembol kentleri, kanguruları, örümcekleri, yürüyen balıkları, yılanları derken Avustralya’ya gitmiş kadar olduğunuzu düşünebilirsiniz. Gene de çantanızı toplayıp bu güzel kıta ülkesine gitmeyi planlıyorsanız, oranın hala var olmadığını düşünenlerin olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Çünkü aynı kişiler son 10 aydır küresel çapta büyük taraftar toplayarak patlama yapan bir akıma destek veriyorlar. Bu kişiler Dünya’nın düz olduğuna inanıyorlar. Üstelik diğer bütün gezegenlerin yuvarlak olduğunu da doğruluyorlar.

Avustralya’nın aslına yok olduğu teorisi aslında 2006 yılında ortaya çıktı. Fakat bu akımın dünya çapında taraftar toplamasını sağlayan Düz Dünya Derneği tarafından dillendirilince gündem yarattı. Sanıyoruz ki Avustralyalı Hugh Jackman, Kylie Minogue ve Margot Robbie gibi ünlüler, memleketlerinin aslında olmadığını söyleyen insanları görünce neye uğradıklarını şaşırmışlardır.

Diz Dünya Derneği şöyle bir açıklamayla görüşünü savunuyor:

“Birçoğunuz muhtemelen Avustralya denen hayali topraklara inanmışsınızdır. Okulda bunu öğrendiniz. Size gerçeği söylemek için buradayız. Aslında gerçek şu ki, Avustralya gerçekten yok. Hakkında duyduğun her şey sahteydi ve gördüğünüz her şey hükümet tarafından taklit edildi.

İnternet üzerinden Avustralyalı olduğunu iddia eden insanlarla konuştuğunuzdan eminiz. Bu kişiler gerçeklik algısı yaratmak için internette dolaşan gizli hükümet ajanlarıdır. Hükümetin hayali bir kıtayı neden oluşturduğundan tam olarak emin değiliz.

Dünyayı gerçeğe ikna etme arayışımızda bize katılın.”

Geçtiğimiz yıl bir düz Dünya destekçisi Shelley Floryd, Avustralyalı tüm sinema oyuncularının bilgisayarlar tarafından yaratılmış insanlar olduklarını savunarak davalar açıyordu. Floryd kendisini şu sözlerle savundu:

“Avustralya gerçek değil. Bu, İngiltere'nin suçlularını bir yere taşıdığına inanmamız için yapılan bir aldatmaca. Gerçekte tarihteki bütün o suçluların götürüldükleri gemiler suların dibine gömüldüler.

Yani tarihin en büyük imparatorluklarından birisi tarafından yapılan en büyük toplu cinayet olaylarından birisi, Avustralya yalanı ile gizleniyor. Dünyayı kandırmak için yapılan bu komplonun bir parçası olarak Avustralyalı aktörlerin hepsi bilgisayarlar tarafından üretildi.

Shelley'e göre, yolcu uçağı pilotları da bu algı operasyonunun bir parçası. Pilotlar, insanları Melbourne ya da Sydney'e uçurmak yerine yakınlardaki adalara iniş yapıyorlar. Bazı durumlarda Güney Amerika’nın sizin Avustralya olarak bildiğiniz düzmece yerlerine indiriyorlar. Avustralya şimdiye kadar yapılan en büyük aldatmacalardan biridir ve hepiniz kandırıldınız.

80 yıl boyunca bu hayali araziye 162.000 kişinin taşındığı söylenmişti, aslında o insanlar çoktan öldüler. Söz verilmiş topraklara hiç ulaşamadılar. Avustralya gerçek değil. Yüz binden fazla insanın ölümü ardından planlanmış bir kod kelimesi, kabul etmeyeceğiz.”