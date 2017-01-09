Bi Bitmediniz: “Facebook’ta Yarın Teslim Tarihi Herkese Açık Olacak" Paylaşımları Hortladı
Facebook duvarında açıklama paylaşarak Facebook'taki gizliliğini koruyacağını düşünenlerin paylaşımları yine tüm Facebook'u sardı.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde aslı astarı olmayan "Tüm paylaşımlarından Facebook sorumludur" gibi saçma gönderiler binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı ve hem biz hem de olayın farkında olan insanlar bu olayların gerçek olmadığını, düşününce bu paylaşımı Facebook'ta yapmanın da bir mantığını olmadığını anlatmaya çalışmıştı. Ancak büyük bir kitle anlamamış olacak ki Facebook'u yine "Resmileşti Dikkatt!!" tarzı asılsız paylaşımlar sardı.
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Son çıkan saçmalıkta da resmi olarak yasanın kabul edildiğini ve yarın itibariyle paylaştığımız her şeyin herkese açık olacağı ortaya atıldı. Bu durum her ne kadar kulağa saçma gelse de Facebook belki de beşinci kez yine aynı troll paylaşımlarla dolup taştı. Tam olarak şu metin yüzlerce kişi tarafından inanılarak paylaşılıyor:

Bizim takipçilerimiz böyle şeylere kanmaz ama ne olur ne olmaz biz yine bir uyaralım dedik: Facebook, hiçbir zaman böyle bir karar almaz. Eğer Facebook böyle bir karar alacak olursa da bu karar Türkiye'de değerlendirilerek uygulanmaz. Öte yandan, varsayalım ki böyle bir şey oldu Facebook'ta paylaşacağınız bu gönderiyle Facebook'un elinden kurtulamazsınız. Bu nedenle siz siz olun; böyle şeyler paylaşıp boş yere arkadaşlarınızı kaybetmeyin, ortamlarda alay konusu olmayın. :)

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Etiketler: facebook

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