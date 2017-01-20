Bi Bitmediniz! Twitter’da Yine "RT Karşılığı iPhone, MacBook Vereceğiz" Diyerek Kandırıyorlar!

Neredeyse her 2-3 ayda bir türeyen ve RT karşılığında iPhone, MacBook, Apple Watch vereceğini iddia eden Twitter profillerine bir yenisi daha eklendi.

Bildiğiniz gibi Twitter ve Facebook başta olmak üzere Instagram vb sosyal medya mecralarında da “Bu paylaşımı/fotoğrafı paylaş/RTle, şunu kazan!” temalı saçma sapan sayfalar türemekte. Özellikle Twitter’da gördüğümüz Apple ürünlerini vereceğini iddia eden bir yeni sayfa daha keşfettik.

@AppIeIncTurkey kullanıcı adıyla Twitter’da türeyen ve kendini Apple Türkiye olarak tanıtan yeni nesil bir sayfa daha bir hafta önce 13 Ocak 2017’de gayet komik bir paylaşım ile milleti kandırmaya başlamış. (iWatch ne la? Apple Watch olmasın? Hava olmasın?)

Yine kendini Apple Türkiye olarak tanıtıp bir de koskoca Apple Watch’u iWatch sanan bir sayfadan bahsediyoruz. iPhone’u da Iphone olarak yazan bu sayfa, Macbook olarak yazdığı modelin de normalde MacBook olduğunu bilmiyor sanırım. (Sonuçta Apple Türkiye isen Apple’ın model adlarını doğru yazmalısın, değil mi?) iPad Pro çekilişi yapacağını duyurduğunda ise konsept render görseli ile yine bizleri sabah sabah güldüren @AppIeIncTurkey #BlackApple etiketiyle de iPhone 6 ya da 6S’in siyah kaplamalı bir fotoğrafını atıyor (Bari iPhone 7 ataydınız)

Ve yine bir tane fenomen tipli @hzirfanbey kullanıcı adına sahip İrfan Çoban adlı kullanıcı ise Apple Watch kazandığını nedense CNET’in “Apple Watch nasıl kurulur ve iPhone ile eşlenir?” adlı içeriğinden (burada) almış. (Hacı, Google'ın "Görsel Arama" diye de bir özelliği var. Yani kimsenin bulmayacağın sandığın görseli de bulabiliyorsun, bil istedim) Ayrıca görseli aldığı CNET'in de Apple Watch'u nasıl kullanacağını anlatan bir paylaşım olması da ayrı bir komedi :)

Sonuç olarak milleti keklemeye çalışan ve artan fiyatlarıyla zaten alınması imkansız hale gelen Apple ürünlerini bir RT karşılığında vereceğini iddia eden sayfayı şikayet edebilirsiniz. Edin ki binlerce takip eden insan bir umutla boşuna RT yapıp bu sayfanın ileride satılarak masum insanların sırtından para kazanılan bir şey olmasın. Profile buradan ulaşabilirsiniz.