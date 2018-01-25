Amerika başkanı Trump, NASA önderliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Uzay İstasyonu programını durdurmak istiyor.

Amerika’nın kontrolsüz başkanı Donald Trump’ın yeni hedefi Uluslararası Uzay İstasyonu. The Verge tarafından araştırılan Amerika taslak bütçe teklifine göre Trump yönetimi, 2025’e kadar Uluslarası Uzay İstasyonu(ISS) programını bitirmek istiyor. NASA ve tüm dünyanın en büyük uzay projesi olan Uluslararası Uzay İstasyonu, astronotların düzenli olarak uzayda kalmasını ve burada araştırmalar yapmalarını sağlıyor. Trump bu projeyi iptal ederse, Mars ve derin uzay yolculukları gelişene kadar yıllarca yeni bir Amerikan astronot uzaya çıkamayabilir.

Trump idaresinin bütçe teklifi öncelikle Kongre tarafından incelenmek ve onaylanmak zorunda, ancak ISS fonlarını iptal etme gibi bir konuşmanın başkanın ağzından çıkması NASA’nın tüm uluslararası ortaklarını yeni yollar çizmeye yönlendirebilir. Uluslararası Uzay İstasyonu, NASA’ya her yıl 3-5 milyar dolar, ABD hükümetine ise 87 milyar dolardan fazla bir bütçeye mal oluyor. Bu ücretlerin çok fazla olmasına rağmen, eğer ileride Mars’da koloni kurmak istiyorsak, bu istasyonda testler gerçekleştirmeye devam etmemiz gerekiyor.

2014 yılında Obama yönetimi, Uluslararası Uzay İstasyonu programının 2024’e kadar finanse edileceğine garanti verdi. Bu anlaşma olmasa Trump çok daha önceden istasyona desteği kesebilirdi. Gelecekte ISS’in yerine özel şirketlerin istasyonları olacak ve bu istasyonlarda turist ağırlanabilecek, ancak bunun 2028 yılını bunabileceği düşünülüyor.

Trump, her gün farklı konularla gündem olmaya devam ediyor. Aldığı her kararla tüm dünyayı karşısına alan başkan, kendi ülkesi dahil olmak üzere tüm dünyada yanlış kararlar aldığı için eleştiriliyor. Peki, sizce Trump’ın aldığı bu karar onaylanırsa, NASA’dan nasıl bir açıklama gelecek ya da gelir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.