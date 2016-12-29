Big Smash Bros. Melee Turnuvasına Kullanılacak Joystick'ler Yüzünden Gölge Düştü!

En iyi Super Smash Bros. Melee oyuncuları, uluslararası bir turnuvada karşı karşıya gelecek. Ne var ki turnuvada kullanılacak joystickler büyük bir tartışma konusu.

Super Smash Bros. Melee oyuncuları, büyük bir turnuvada karşı karşıya gelecek. Oyuncular, mücadelerini uzun süredir yaşlı GameCube kontrol ünitesi yardımıyla gerçekleştiriyordu, ancak bu değişmek üzere.

Genesis 4 isimli turnuvada, geliştirici Dustin Huffer'ın tasarladığı Smashbox isimli kontrol ünitesinin kullanılacağı yönünde dedikodular mevcuttu. Ne var ki turnuva komitesi söz konusu joystick'in yasaklanma olasılığı olduğunu duyurdu. Dustin Huffer ve arkadaşları büyük bir mücadele vererek yasaklanma olasılığını ortadan kaldırdılar. Genesis 4 organizatörleri Smashbox Hitbox'a onay verdi. Lakin bu tartışmaların sonu değil, başlangıcı gibi gözüküyor.

Smashbox Hitbox, GameCube Controller'dan hiçbir şekilde üstün değil. Onun yapamadığı hiçbir şeyi Smashbox ünitesi de yapamıyor. Aslında karşımızdaki bir joystick bile değil; butonlardan oluşan tuğlamsı bir yapı. Usta oyuncu Juan Debiedma da durumdan memnun değil. Juan Debiedma, "Bu tür bir mimari ile keskinlik sağlamamız mümkün değil. Oynamayı tekrar öğrenmek zorunda kalacağız." ifadelerini kullanıyor.

Genesis 4 organizatörleri her ne kadar Smashbox ürününe onay verseler de, hala korku içindeler. Bent kapaklarının sonuna kadar açılabileceğini düşünen organizatörler var. En kötü senaryoda oyuncular makro kullanmanın yollarını bulabilirler, hatta tek tuşla iki hareket gerçekleştirebilirler. Bir organizatör olan Sheridan Zalewski ise bu tür korkulara sahip değil. O, "gelişmeye bir fırsat verilmesi" gerektiğini savunuyor.

Smashbox henüz üretime geçmedi ve hakkında yoğun spekülasyonlar var, fakat organizasyonda kendisini gösterebilirse geleceği parlak bir kontrol ünitesi olabilir ve toplu üretime geçebilir.

Smash desteğiyle gerçekleşecek Genesis 4 turnuvası, 20-22 Ocak arasında gerçekleşecek.