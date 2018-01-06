Bikiniler ve Nükleer Bombalar Arasındaki İlginç Bağlantı

Günümüz modasının ve medyanın dayattığı kadın olgusunun, en kitlesel oyuncağı bikinidir. Yazları kadınların içinde güzel görünmek için aylarca stres yaptığı kıyafet, ABD’nin Bikini Adası’nda tanıtılmıştı. Bundan 4 gün sonra aynı yerde olanlar, modern savaş teknolojilerinin dönüm noktasıydı.

Bikini modası 70 yıldır çok farklı şekillerde evrim geçirdi. Küresel pazara giren her moda akımı gibi bikinilerde modern kadının nasıl gözükmesi gerektiğine karar vermek için kullanıldı. Çoğu kesim çıktığı ilk yıllarda bikinileri “edepsiz giysi” olarak nitelendirmişti. Zamanla toplumsal olarak daha çok kabul gördü ve dünyanın her köşesinde kullanılmaya başlandı.

Giyim sektöründe ve moda akılarında tam anlamıyla bir bomba patlatılmıştı. Fransız moda tasarımcısı Louis Reard tarafından tasarlanan bikini, model ve dans sanatçısı olan Micheline Bernardini tarafından sergilendi.

Bikini lansmanından 4 gün sonra ABD, nükleer silah denemeleri için hazırlıkları tamamladı. Moda bombasından sonra gerçek bombalar konuştu:

Dönemin haberlerinde, “Bikini denen müstehcen kıyafete alışmak, nükleer bomba fikrine alışmaktan daha zor” ve “edepsiz kıyafet” gibi eleştiriler yer alıyordu. Hatta şimdilerde bikinili modelleriyle tanınan Brezilya’da bile bikini karşıtı dernekler kurulmuştu. Bu giysinin şöhreti kazanması ise Hollywood yıldızları sayesinde gerçekleşti.



"Bikini giymiş Marilyn Monroe, 1949"

İlk üretilen bikiniler ıslak haldeki ağırlığıyla günümüz bombalarına kafa tutabilirdi. Tam 3.5 kilo geliyor ve yüzmek için kullanılınca hareket kabiliyetini sınırlıyordu. Her şey en başında sadece görüntü merakıydı anlayacağınız. Zaten ABD sonralarda nükleer testler konusunda kendisini aştı ve günümüzün savaş teknolojilerini iddialı bir hale getirdi. Tabii zamanla bikiniler de hafifleşti. Ancak bu iki kavramın, bu kadar fazla ortak özelliği paylaşıyor olması epeyce ilginç.