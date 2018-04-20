Bildiğiniz Tüm Zenginlerin Toplamından Daha Zengin Olan Adam!

Jakob Fugger, 400 milyar dolarlık serveti ile günümüzde dünyanın en zengin insanları olarak nitelendirilen kişilerin tamamının toplamından daha büyük bir servete sahipti. Peki, nasıl?

Size dünyanın en zengin insanları kimdir diye sorarsak muhtemelen hepiniz Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi cevaplar verirsiniz. Peki, serveti hepsinin toplamından büyük olan biri var desek? 15-16. yüzyılda yaşamış olan Jakob Fugger eğer bugün yaşıyor olsaydı, serveti tam 400 milyar dolar yani 1.6 trilyon TL seviyesinde olacaktı. Madem tarihte böylesine zengin bir kişi vardı, neden daha önce adını hiç duymadık?

Fugger, hem maddi hem de politik gücü ile Almanya’da adından sıkça söz ettiriyordu. Fakat Almanya dışında adını bilen bulunmuyordu. Hatta öyle ki; yaşadığı dönemde adının geçtiği İngilizce bir makale bulunmuyor. O, tüm servetine ve gücüne rağmen kral ya da papa olmak yerine onlarla iş birliği yapmayı ve onları yönetmeyi seçti.

Fugger, 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi varlıklıydı ve varlıkları yönetme sırası ona geldiğinde kimsenin tahmin edemeyeceği kadar maddi büyüme sağladı. Madencilik ile işe başlayan Fugger, ülkelerin paralarını basmaya, servetini de katlamaya başladı. Fakat bir noktadan sonra ülkelere para basmakla kalmadı, krallara borç vermeye başladı.

O, krallara borç verecek kadar zengin olsa da adına saraylar köşkler yaptırmak gibi bir gösteriş isteği bulunmuyordu. Bunun yerine Augsburg'da dünyanın ilk sosyal yardım konutunu kurarak ihtiyacı olan ailelerin faydalanmasını istedi. 1516’dan bu yana hizmet vermekte olan Fugger, o günden bu yana yüz binlerce aileyi zor durumdan kurtardı.

Fugger’in adını daha önce duymamış olabiliriz, fakat onun günümüz bankacılığına çok önemli miraslar bıraktığını söylemek mümkün. Ticari bilgileri öğrenmenin kendisi için hayati bir öneme sahip olduğunu bilen Fugger, Die Fuggerzeitungen’i kurarak kendi haber servisine de sahip olmuş oldu. Pek çok kişi Die Fuggerzeitungen’i ilk gazete olarak da kabul etmektedir.

Fugger’in yaşadığı dönemde dünyada sözü geçen aileler, dinlerine karşı büyük bir bağlılık duymaktaydı. Bu nedenle faiz konusuna sıcak bakılmıyor. Fugger ise böyle bir bağlılığa sahip olmadığından günümüz tasarruf hesabının temellerini atarak bankasına para yatıran tüm Augusburg vatandaşlarının yıllık %5 faiz alacağını ilan etti.

Fugger ayrıca coğrafi keşiflere destek olmayı da ihmal etmedi. Macellan dünya turuna çıkarken ihtiyacı olduğu fonun destekçilerinden biri de Fugger’di. Ayrıca Kristof Kolomb’un ünlü Hindistan seyahatinin maddi kaynağı da yine Alman Jakob Fugger’di.

İnsanlara istedikleri kredileri bol keseden veren Fugger, kredi verdiği kişilerin haklarından faydalanma şartı koyuyordu. Bu haklar, Fugger’in maden çıkarma faaliyetlerini zirveye çıkarıyordu. Öyle ki; yaşamının son yıllarında neredeyse tüm bakır ve gümüş endüstrisini elinde tutuyordu. Fugger, Avrupa dışından ülkelerle de baharat ticareti gerçekleştiriyordu ki bu da onu uluslararası ticaretin öncülerinden biri yapıyor.

Fugger’in gerçekleştirdiği tüm yatırımlarda bugünkü ile aynı kural vardı; risk. Servetini katlamak için krallara gerçekleştirecekleri işgaller ve savaşlar için maddi kaynaklar sağlıyordu. Savaşın kazananını doğru tahmin etmek, Fugger’in servetini katlaması anlamına geliyordu.

Fugger, kesinlikle sahip olduğu gücün ve maddi kaynağın farkındaydı. Nasıl olmasın ki, gerek bankacılıkta ve ticarette getirdiği yenilikler, gerekse keşiflere yaptığı yardımlar ile günümüz dünyasının şekillenmesinde ciddi bir rol üstlendi. Bu nedenle Fugger, dünyaya hükmedecek güce ulaşmak için geçerli kuralları da açıklamaktan çekinmedi: