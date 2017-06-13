Galaxy S8'de Bildirim Şeklinde Gelen Reklam Tepki Çekti

Samsung Galaxy S8'de 'Game Launcher' uygulaması üzerinden gönderilen bildirim şeklindeki reklamlar nedeniyle bir Reddit kullanıcısı, tepkisini öfkeli bir şekilde dile getirdi.

Şüphesiz bu yılın en iyi akıllı telefonları arasında yer alan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+, kullanıcılarından ufak tefek şikayetler alsa da şu ana dek Galaxy S8 modellerinde kullanıcıları öfkelendirecek seviyede ciddi bir problemle karşılaşılmadı ancak bir Reddit kullanıcısını öfkelendiren şey telefonun sorun çıkarması değil, bildirim olarak reklam göndermesi oldu.

ABD'de yaşayan bir Galaxy S8 kullanıcısı, 'Oyun Optimizasyon Servisi' uygulaması tarafından "%100 Ücretsiz Oyun İndir" başlıklı bir reklam bildirimi aldı. Gönderilen bildirimde 'Load Runner Classic' isimli oyunun reklamı yapılıyordu. Bu reklamın kendisinde bildirim olarak gelmesinden hoşlanmayan Reddit kullanıcısı, Reddit üzerinden paylaştığı gönderide "Ben reklam görmek için bu telefona 1000 dolar ödemedim" dedi.

Ayrıca bu şikayet paylaşımı üzerine ABD'deki diğer Galaxy S8 kullanıcılarından da benzer tepkiler geldi. Şikayetlerin büyük çoğunluğu sadece ABD'de yaşayanlardan gelirken muhtemelen gönderilen reklam bildirimi ülke bazlı olduğu için diğer ülkelerde böyle bir bildirimle karşılaşılmadı.

Galaxy S8 ve diğer Samsung cihazlarda bu tarz reklamlar nasıl kapatılır?

Şu ana kadar bölgesel bazlı ya da diğer sebeplerden dolayı cihazınıza reklam bildirimi gelmemiş olabilir ancak bu durum Samsung'un bize bildirim olarak reklam göndermeyeceği anlamına gelmiyor çünkü Galaxy S8 ve diğer 'Game Launcher' olan telefonlarda uygulamadan promosyonları bildirim olarak alabileceğinizle ilgili bir seçenek size sunuluyor. Samsung bu seçeneği her ne kadar varsayılan olarak 'kapalı' sunsa da net bir şekilde okumadan siz de bu özelliği aktif etmiş olabilirsiniz. Bu tarz bir durumla karşılaşmamak için aşağıdaki yönergeleri izlemeniz yeterli olacak: