10 Milyon TL Değerinde Kobra Yılanı Zehri Ele Geçirildi!

Kimya sanayi ve ilaç üretiminde kullanılan kobra yılanı zehri, son derece pahalı malzemeler arasında bulunuyor. Bilecik’te ise tam 253.1 gram olduğu tespit edilen ve değeri 10 milyon TL’yi bulan kaçak zehir ele geçirildi.

Kobra yılanı zehri, kullanım alanının çeşitli alanlara yayılması nedeniyle ve bileşenleri dolayısıyla oldukça değerli. Bu nedenle değerli olan her şey gibi bu maddenin de kaçakçılığı yapılıyor. Bilecik’ten gelen bir haber, zehir kaçakçılığının ne boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

Hürriyet’in haberine göre Türkiye'ye Ukrayna’dan sokulduğu belirlenen toplam 253.1 gram ağırlığındaki kobra zehri içeren iki tüp, bir otomobilin içinde bulundu. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 kişi Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındılar.

Söz konusu zehirler, gelen bilgilere göre ilaç ve kimya sanayinde faaliyet gösteren firmalara el altından satılacaktı. Bunun üzerine Jandarma ekipleri harekete geçtiler. Trafikte bilgisi alınan araç çevirmeye takıldı ve İznik-Sakarya yolu üzerinde durumu ele verdi.

Zanlılar, kaçak kobra zehrini aracın arka koltuğundaki paspasın altına gizlemişlerdi. Peçetelere sarılan tüplerin ağırlığı hariç toplamda 253.1 gram zehir bulundu. Bu miktarın piyasada 10 milyon TL değere sahip olduğu öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenen zanlılar gözaltına alındılar.