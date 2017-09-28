Bilet Fiyatı 18 Bin Dolardan Başlayan '5 Yıldızlı' Uçak

Kişisel uçaklarda her türlü lüksü gördüğümüzü zannederken Crystal Skye, toplu taşımanın dahi lüksünün olabileceğini bizlere gösteriyor.

5 yıldızlı bir otel ile seyahat etmek ister misiniz? Crystal Cruises şirketi tarafından geçtiğimiz ay uçuşa geçen Boeing 777-200LR modeli üzerine inşa edilmiş Crystal Skye, yolcularına tam da böyle bir imkan sağlıyor.

Fiyatından bahsetmeden önce Crystal Skye’ı ve uçuşları öncelikle incelemek gerekiyor. 88 koltuk kapasiteli bu uçak kesinlikle sıradan yolculuklar için tasarlanmadı. En az 70 yolcu ile havalanan uçak 14, 21 ya da 28 gün sürecek güzergahlarda ilerleyecek. Dolayısı ile bir yolcu uçağı olarak değil ‘tur’ uçağı olarak bakabilirsiniz.

Beş yıldızlı bir iç mekana sahip olan Crystal Skye’ın yolcu koltukları, açıldıklarında geniş, konforlu bir yatağa dönüşebiliyor. Bu lüks uçağın yemek bölmesi ise lüks bir restorandan farklı değil.

Yolcular dilediklerinde banyoya geçip, lüks İtalyan moda evi Etro’dan gelen kokular ile rahatlayıp, ‘yolculuk stresini’ üzerlerinden atabiliyorlar. Tabii, haftalar süren yolculukların zorluğunu bir bahriyeliler, bir de Crystal Skye’ın yolcuları bilir.

Gelelim bu 5 yıldızlı ultra lüks uçağımızın bilet fiyatlarına. Crystal Skye ile tek seferlik bir biletin kişi başı maliyeti 18 bin dolardan başlıyor. Güzergah arttıkça, bilet fiyatları da artıyor. Tabii 18 bin dolara dünyayı kaç kere dolaşabilirsiniz, bunun hesabını da siz yapın.