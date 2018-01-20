Eğer bilgilerinizin çalınmamasını ya da telefon faturanızın kabarmamasını istiyorsanız, bu uygulama izinlerini hangi uygulamalara verdiğinize çok dikkat edin.

Çoğu akıllı telefon kullanıcısı, uygulama geliştiricilerinin düzenli olarak uygulamalar aracılığı ile telefonlardan veri topladığı için şikayetçidir. Fakat uygulama geliştiricilerinin bu veri küratörlüğünden şikayetçi olan çoğu kişi, uygulama izinlerini asla gözden geçirmezler.

Herhangi bir uygulama geliştiricinin sizin bilgilerinize erişmesi için uygulamaya izin vermeniz gerekmektedir. Örneğin bir SMS uygulaması indirdiniz. Bu uygulama aracılığı ile bir fotoğraf göndermek istediğinizde uygulama galeri ya da cihazın kamerasına ulaşmak için sizden izin isteyecektir. Dilerseniz izin vererek özelliği kullanabilir ya da izin vermeyerek bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemleri için bu işlem benzer şekilde çalışır. Fakat Android işletim sisteminde küçük bir detay bulunur. Eğer Android 6.0 ve üzeri bir işletim sistemi kullanıyorsanız, uygulama izinlerini tek tek seçebilirsiniz. Fakat Android 5.0 ve altı işletim sistemlerinde izin listesini toplu olarak kabul eder ya da reddedersiniz.

Gelin hep birlikte başlıca uygulama izinlerini bir gözden geçirelim:

1- Mikrofon

Telefonunuza bir anlık mesaj uygulaması yüklediniz, sesli mesaj göndermek istiyorsunuz ve uygulama mikrofonunuza erişmek istiyor. Bunda anormal bir şey yok elbette. Fakat telefonunuza bir yarış oyunu yüklediniz ve oyun nedense mikrofonunuza erişim için izin istiyor. Peki neden?

Başta oyunlar olmak üzere çoğu uygulama mikrofonunuza erişim istemektedir. Bu uygulama ya da oyunlar tıpkı Shazam gibi otomatik olarak izlediğiniz TV dizilerini, müzikleri ve diğer sesleri takip eder ve size en uygun reklam profilini oluşturur. Böylece bir spor severseniz düzenli olarak spor ile ilgili reklamlar görürsünüz. Belki zararsız gibi görünebilir, fakat kimse gizlice dinlenilmek istemez.

2- Kamera

Yukarıda belirttiğimiz durum kamera için de geçerli, fakat çok daha tehlikeli. Bazı uygulamalar kabul edilebilir sebeplerden dolayı cihaz kamerasına erişmek için izin isterler. Fakat bazı uygulamalar hiçbir fotoğraf ve video özelliği olmadığı halde kameraya erişim için izin isteyebilir.

Bir iOS geliştiricisi olan Felix Krause, geliştirdiği bir uygulama ile kamera erişimine izin verilen uygulamaların kullanıcıdan bağımsız olarak fotoğraf çekip gönderebildiğini kanıtlamıştır. Bu nedenle kamera erişimine izin verdiğiniz uygulamaları dikkatli seçmenizde fayda var.

3- Konum

Eğer bir navigasyon uygulaması indirirseniz uygulama, yerinizi belirlemek ve size yol tarifi hizmeti sunmak için konum erişimi izni isteyebilir. Fakat bir el feneri uygulaması konumunuza neden ihtiyaç duysun ki?

Pek çok oyun ya da konum hizmetleri ile alakasız uygulamanın konumunuza erişim için izin istemesinin nedeni daha iyi bir reklam profili oluşturmaktır. Uygulamalar verileri reklam verenlere iletir, reklam verenler de konumunuza göre reklamlar gösterebilir.

4- Rehber

Tek kişilik çevrimdışı oynanabilen bir oyun, kişi listenize neden erişmek istesin ki? Diğer maddelerden de kolaylıkla anlayabileceğiniz gibi reklam verenlere bilgi sağlamak için. Hiç alakasız bir uygulamaya kişi listenize erişim izni vererek rehberinizdeki kişilerin bilgilerini reklam verenlere sunabilirsiniz.

5- SMS

Bir üçüncü taraf SMS uygulaması ya da SMS ile doğrulama kodu isteyen bir uygulama yüklediğinizde bu uygulamaya SMS’lerinize erişim izni vermek doğru bir tercihtir. Zaten SMS’lerinize erişemeyen bir SMS uygulamasını nasıl kullanabilirsiniz ki?

Fakat her izinde olduğu gibi bu iznin de olumsuz tarafları vardır. SMS ile çok alakasız bir uygulama SMS’lerinize erişim için izin isterse bu izni vermemeye dikkat edin. Aksi takdirde uygulama sizin adınıza özel numaralara SMS’ler gönderebilir ve ay sonunda kabarık bir telefon faturası ile karşılaşmanıza neden olabilir.