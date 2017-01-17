Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenlerin Sorunu: Bel ve Baş Ağrısı

Sürekli bilgisayar başında vakit geçirmekten dolayı ortaya çıkan bel ve baş ağrılarının sebebi ve çözümlerine göz atıyoruz.

Günümüzde oldukça popülerleşen bilgisayar başında vakit geçirmek, her ne kadar çeşitli sebeplerden dolayı iyi olsa da sağlık açısından maalesef sorun yaratabiliyor. Özellikle bel ve baş ağrısı olarak ortaya çıkan bu ağrı tipleri artık sık karşılaşılan sıradan ağrılar halini almıştır. Elbette çok daha ciddi, tedavisi mümkün olmayan ya da kalıcı hasarlar bırakan hastalıklarla mücadele eden insanları düşündüğümüzde bu ağrılar çok sıradan gibi görünebilir. Ancak bazen migren kaynaklı baş ağrısı, böbrek taşı ağrısı ya da diş ağrısı gibi ağrılar gerçekten dayanılmaz bir hal alabilmektedir. İşte biz de bu yazımızda sizlere bilgisayar başında vakit geçirmekten dolayı en çok görülen iki ağrıya bakıyoruz.

Baş Ağrısı

Hemen hemen herkesin defalarca karşılaştığı sağlık sorunlarından biridir baş ağrısı ve çoğu zaman fazla uzun sürmeden, basit ağrı kesici ilaçlarla ya da kendiliğinden geçen bir ağrıdır. Yoğun stres, uykusuzluk, yorgunluk, çok fazla gürültülü ortamlarda kalınması genellikle baş ağrısına neden olan gündelik durumlardır. Baş ağrısı dendiğinde birçok kişi tarafından pek önemsenmez. Ancak migren hastaları için durum aynı değildir. Migrenden kaynaklanan baş ağrısı dayanılmaz ağrılardan biridir ve hem hastanın hem de hasta yakınlarının hayat kalitesini olumsuz etkiler. Çoğu hasta migren ağrısı tuttuğunda soluğu acilde alır. Üstelik sık sık tekrarlaması da hasta hayatını oldukça olumsuz etkiler. "Baş ağrısına ne iyi gelir?" sorusuna cevabı ise bulmak için çeşitli yöntemler vardır.

Bel Ağrısı

Bel ağrısı neredeyse tüm insanlarda görülen rahatsız edici bir şikâyettir. Yürümeyi zorlaştırır, insanların hareket etmesini sınırlandırır, oturma güçlüğüne neden olur. Bu sonuçları ortaya çıkaran bel ağrısının nedenleri ile ilgili ise pek çok açıklama mevcuttur. Bel ağrısı stres nedeni ile olabileceği gibi duruş bozukluğundan ya da kireçlenmeden kaynaklı da olabilmektedir. Bel ağrısının sebebi kesin olarak öğrenilebilmesi için uzman doktor tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Meydana gelen bel ağrılarının şiddeti kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla ağrının şiddetine bakılarak bel ağrısının sebebini saptamak pek mümkün olmamaktadır. Ağrının sebebi bulunduktan sonra kısa süre içerisinde mutlaka tedavi uygulanması gerekmektedir. Böylelikle ağrıya hemen çözüm bulunabilmektedir.

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