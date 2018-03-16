New York’ta otomobillerin bisiklet şeritlerini ne sıklıkla engellendiğini görmek için bir kullanıcı algoritma geliştirdi. Algoritma sayesinde tüm araçların, bisiklet şeritlerini nasıl işgal ettiği görülebilecekti.

Alex Bell, New York’ta yaşayan ve bisiklet kullanmayı seven bir bisiklet kullanıcısıydı. Ancak bisiklet şeritlerinin, kamyon şoförleri ve rölanti (yavaşlatılmış) araçları tarafından engellenmesinden son derece rahatsılık duyuyordu. Bu yüzden, bu konu hakkında bir şeyler yapmaya karar verdi.

Bell, bir bilgisayar bilimcisiydi ve trafik kamera görüntülerini okuyabilen, bisiklet ve otobüs şeritlerinin diğer araçlar tarafından ne sıklıkla engellendiğini hesaplayan bir makine öğrenimi algoritması geliştirmişti. Farklı tipte araçlara ve otobüs şeritlerine ait 2.000 görüntü ile algoritmasını genişletti. Elindeki veriler sayesinde Bell sisteme, bisiklet şeritlerinin ne denli ihlal edildiğini söyleyebilir hale gelmişti.

Algoritmayı geliştirmek için Bell, üç hafta boyunca çalıştı. Sistemi, trafik kameralarını ve açıları analiz eden bisiklet tutkunu adam çalışması sonucunda, bisiklet şeridinin %40 oranında ihlal edildiğini gösterdi. Elindeki verilere dayanarak Bell, 10 gün boyunca 850 aracın bisiklet şeridini engellediğini ortaya çıkardı.

Bell’in elindeki veriler sadece bir şehir bloğuna ve sadece kısa bir süreye dayanıyordu. Bunun genele yayıldığını düşürsek, birçok bisiklet şeridi kullanıcısı bu konudan muzdarip durumdaydı. Bu bağlamda birçok insan bu konunun çözüme kavuşmasını umuyordu.

Bilgisayar bilimcisi genç adam kaynak kodunu, GitHub’da yayınlayarak daha fazla insana çözüm olma amacı güdüyor. Konu hakkında açıklama yapan Bell, “Ulaşım hakkında büyük sorunlarımız var” şeklinde fikrini belirtti. Veriler doğrultusunda büyük bir kesim, sorunun çözüme kavuşacağını umuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bizim ülkemizde de aynı ihlal söz konusu mu?