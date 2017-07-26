Bilgisayar Dönemi Artık Bitiyor: Hoşgeldin Akıllı Gözlük

Arttırılmış gerçeklik teknolojisi her gün gelişmeye devam ederken bilgisayarlar ve telefonlarımız, yerlerini akıllı gözlüklere bırakmaya hazırlanıyorlar.

Son dönemde Silikon Vadisi'ndeki şirketler, gerçek hayata entegre edilmiş arttırılmış gerçeklik teknolojisine ciddi derecede ilgi duymaya başladılar. Henüz tam olarak mevcut olmasa da, böyle bir teknolojiye kavuştuğumuzda, telefon ve bilgisayar ekranlarının yerini akıllı gözlükler alacak ve tüm işlemlerimizi bir gözlük ile yapabileceğiz.

Ancak bu teknolojinin henüz başındayız ve gidilecek daha çok yolumuz var. Yine de Silikon Vadisi'ndeki Meta olarak bilinen arttırılmış gerçeklik girişimi, sanal gerçeklikle ilgili çalışmalarını hızla yürütüyor ve hatta çalışanlarından bilgisayarları hayatlarından çıkararak Meta arttırılmış gerçeklik sistemini kullanmalarını istiyorlar.

Mühendisler ilk başlarda isyan etmiş olsalar da Meta deney için pazarlama, satış ve operasyon departmanından çok önemli geri dönüşler aldı.

Meta, Horizon Ventures, Lenovo, Tencent ve Banyan Capital gibi şirketlerden toplamda 73 milyon dolar yatırım aldı ve bugün değeri 300 milyon doları bulmuş durumda.