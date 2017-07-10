Bilgisayar Korsanları Facebook'ta!

Facebook'ta paylaştığımız kişisel bilgilerin, bazen nasıl bir tehlike içerdiğinin farkında değiliz. Bu bilgiler, korsanlar tarafından kullanılabiliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, görünüşte bilgisayar korsanları hakkında uyaran sahte bir mesaj ile kandırılıyor. Mesaj hızla yayılıyor fakat böyle bir bilgisayar korsanı aslında yok. Mesaj şu şekilde, “Messenger listesindeki tüm kişilere, Jayden K. Smith'in arkadaşlık isteğini kabul etmemesini söyleyin. O bir hacker ve sisteminiz, Facebook hesabınıza bağlı olmasa bile, kişilerinizden birinin kabul etmesi durumunda da saldırıya uğrayacak. Bu yüzden tüm arkadaşlarınızın bildiğinden emin olun.”

Diğer mesajlar arasında Anwar Jitou veya Fitou gibi farklı isimler yer alıyor. Fakat Jayden K Smith şu anda diğerlerinden daha popüler. Mesaj yalan da olsa aslında önemli bir uyarı da içeriyor. Son zamanlarda popüler korsanlıklar arasında olan Facebook korsanlığı, bilgisayar korsanlarının Facebook hesabınızdaki kişisel bilgilerinize ulaşması yoluyla gerçekleşiyor. Yaşadığınız yer, doğum tarihiniz, telefon numaranız gibi gizliliği yüksek kişisel bilgilerinize ulaşan korsanlar, kendi amaçları doğrultusunda bu bilgileri kullanarak size maddi manevi zarar verebiliyor.