Yeni bir tespite göre Amerika, Rusya ve İngiltere'de bulunan toplam 18 bankanın ATM sistemlerini ele geçiren hackerlar, 10 milyon dolara yakın parayı götürmüşler.

Daha önce radara takılmayan bir grup Rus hackerın ağırlıklı olarak 18 Amerikan ve Rus bankasından yaklaşık 10 milyon doları gizlice yürüttüğü açığa çıktı. Moskova’da bulunan güvenlik firması Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu soygunun bankalar arası transfer sistemlerinin hedef alınmasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Group-IB yaptığı uyarıda, 18 ay önce başlayan bankaların ATM’lerinden para çalınması olayının devam ettiğinin görüldüğünü, bir sonraki hedefin Latin Amerika’da bulunan bankalar olabileceğini söyledi.

Group-IB hazırladığı 36 sayfalık raporunda, llk saldırının 2016 yılı bahar döneminde, 5.000’den fazla ATM’yi birbirine bağlayan Amerika’nın en büyük banka mesajlaşma sistemi ‘First Data’nın ‘STAR’ ağında gerçekleştiğini söyledi.

First Data yaptığı bir açıklamada STAR ağı üzerinde işlem gören bazı küçük finans kurumlarının 2016 yılı başlarında banka kartlarının yönetiminin ele geçmesine neden olan bir ihlale maruz kaldıklarını, bu nedenle First Data üzerinde yeni zorunlu güvenlik kontrollerinin uygulandığını fakat STAR ağının kendisinin asla hacklenmediğini bildirdi.

Güvenlik firması hackerların, SWIFT bankacılık sistemi esnasında para transferlerinin nasıl yapıldığını öğrendikleri bazı olayların incelenmeye devam edildiğini söylemekle birlikte, bu şekilde başarı ile gerçekleştirilmiş bir saldırı olup olmadığını ise söylemedi.

SWIFT Ekim ayında hackerların hala interbank (banka içi) mesajlaşma sistemini hedef almaya devam ettiklerini, fakat geçen yıl Bangladeş merkez bankasından çalınan 81 milyon dolarlık soygundan sonra alınan güvenlik kontrollerinin, bu girişimleri önlediğini bildirdi.

Güvenlik araştırmacıları 15 tanesi Amerika’da, ikisi Rusya’da ve bir tanesi de İngiltere’de bulunan toplam 18 saldırıya uğrayan bankayı tespit ettiklerini söylediler.