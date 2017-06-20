Bilgisayar korsanları hiç akla gelmeyecek bir cihaz üzerinden bilgisayara girebiliyorlar. Sigarayı bırakmak için kullandığınız elektronik sigaralar bilgisayarınız için bir arka kapı durumunda.

İlk çıktığında sağlıklı olduğu için herkesin teşvik edildiği, ancak günden güne başka zararlarının ortaya çıktığı elektronik sigaralar, son günlerde patlama olayları ile gündeme gelmeye başladı. Elektronik sigaranın zararlarını incelerken hiç beklemediğimiz bir şekilde güvenlik açığı ortaya çıktı. Yeni bulgulara göre, hackerlar siber güvenlik sistemlerini ihlal ederken r-sigara diye satılan elektronik sigaralardan yararlanıyorlar.

Normal bir elektronik sigara, USB ile bilgisayara bağlanan ve bu şekilde şarj edilebilen lityum iyon pil içeriyor. Bu sigarayı bilgisayarınıza bağladığınız anda hackerlar, e-sigara üzerinden bilgisayarın kontrolünü eline alabiliyor. Bu saatten sonra hacker sanki bir fare veya klavye gibi elektronik sigaranızı kontrol edebilecek, istediği gibi kurbanın bilgisayarına kötü amaçlı yazılım yükleyebilecek.

Hackerlar bilgisayarlarınızı her zaman tehdit ediyor. Bu tehditlerden kaçınmanın pek çok yolu olsa da gerek bilgisizlik gerekse de üşenmekten dolayı güvenlik önlemlerini almıyoruz. Saldırıdan kaçınmanın en iyi yolu her zaman bol ve karışık karakterlerden oluşan bir şifre belirlemekten geçiyor.