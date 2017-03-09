Klavye kısayolları bize öyle kolaylıklar sağlıyor, öyle vakit kazandırıyorlar ki... İşte Windows ortamında herkesin bilmesi gereken kısayol tuşları.

Fare ile ekranda işlemler yapmak, gün içerisinde uzun süre bilgisayar kullanan bir kişi için aslında vakit kaybı. Çünkü kısayollar ile birçok işlemi saliseler içinde yapabiliyoruz. Günlük kullanımda çok büyük fark yaratan kısayollar mevcut. İşte işinizi kolaylaştıracak ve size fark katacak en önemli Windows kısayol tuşları!