Bilgisayar Kullanan Herkesin Bilmesi Gereken, Birbirinden Faydalı Klavye Kısayolları!
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Bilgisayar Kullanan Herkesin Bilmesi Gereken, Birbirinden Faydalı Klavye Kısayolları!
Klavye kısayolları bize öyle kolaylıklar sağlıyor, öyle vakit kazandırıyorlar ki... İşte Windows ortamında herkesin bilmesi gereken kısayol tuşları.

Fare ile ekranda işlemler yapmak, gün içerisinde uzun süre bilgisayar kullanan bir kişi için aslında vakit kaybı. Çünkü kısayollar ile birçok işlemi saliseler içinde yapabiliyoruz. Günlük kullanımda çok büyük fark yaratan kısayollar mevcut. İşte işinizi kolaylaştıracak ve size fark katacak en önemli Windows kısayol tuşları!

  • Alt + F    Çalışmakta olan programın dosya menüsünü açar.
  • Alt + E    Çalışmakta olan programın düzenle menüsünü açar.
  • Alt + Tab    Programlar arası geçiş yapar.
  • F1    Her Windows programı için evrensel yardım hizmeti sunar.
  • F2    Seçilmiş dosyayı yeniden adlandırır.
  • F5    Çalışmakta olan programı yeniler.
  • Ctrl + N    Çalışmakta olan programda yeni boş bir sayfa açar.
  • Ctrl + O    Çalışmakta olan programın yeni bir dosya açar.
  • Ctrl + A    Sayfadaki tüm metinleri seçer.
  • Ctrl + B    Seçili metni bold yapar.
  • Ctrl + I      Seçili metni italik yapar.
  • Ctrl + U    Seçili metnin altını çizer.
  • Ctrl + F    O an açık olan pencerede arama çubuğu açar.
  • Ctrl + S    O an açık olan dosyayı kaydeder.
  • Ctrl + X    Seçili ögeyi keser.
  • Shift + Del    Seçili ögeyi keser.
  • Ctrl + C    Seçili ögeyi kopyalar.
  • Ctrl + Ins    Seçili ögeyi kopyalar.
  • Ctrl + V    Yapıştırır.
  • Shift + Ins    Yapıştırır.
  • Ctrl + K    Seçili metne link bağlantısı verir.
  • Ctrl + P    Mevcut dökümanı yazdırır.
  • Home        Mevcut satırın başına gider.
  • Ctrl + Home    Dökümanın başına gider.
  • End        Mevcut satırın sonuna gider
  • Ctrl + End    Dönümanın sonuna gider.
  • Shift + Home    O anki noktadan satırın başına kadar çizer.
  • Shift + End    O anki noktadan satırın sonuna kadar çizer.
  • Ctrl + Left arrow    Bir kelimenin başından diğer kelimenin başına atlar.
  • Ctrl + Right arrow    Bir kelimenin başından diğer kelimenin başına atlar.
  • Ctrl + Esc    Başlat menüsünü açar.
  • Ctrl + Shift + Esc    Görev yöneticisini açar.
  • Alt + F4    O andaki programı kapatır.
  • Alt + Enter    Seçili pencerenin “Özellikler” menüsünü açar.
iPhone, Samsung, HTC ve Sony Telefonlar Dinleniyor Olabilir! - Videomuzu izlemek için buraya tıklayın!
Etiketler: kısayol, Klavye Kısayolu
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