Fare ile ekranda işlemler yapmak, gün içerisinde uzun süre bilgisayar kullanan bir kişi için aslında vakit kaybı. Çünkü kısayollar ile birçok işlemi saliseler içinde yapabiliyoruz. Günlük kullanımda çok büyük fark yaratan kısayollar mevcut. İşte işinizi kolaylaştıracak ve size fark katacak en önemli Windows kısayol tuşları!
- Alt + F Çalışmakta olan programın dosya menüsünü açar.
- Alt + E Çalışmakta olan programın düzenle menüsünü açar.
- Alt + Tab Programlar arası geçiş yapar.
- F1 Her Windows programı için evrensel yardım hizmeti sunar.
- F2 Seçilmiş dosyayı yeniden adlandırır.
- F5 Çalışmakta olan programı yeniler.
- Ctrl + N Çalışmakta olan programda yeni boş bir sayfa açar.
- Ctrl + O Çalışmakta olan programın yeni bir dosya açar.
- Ctrl + A Sayfadaki tüm metinleri seçer.
- Ctrl + B Seçili metni bold yapar.
- Ctrl + I Seçili metni italik yapar.
- Ctrl + U Seçili metnin altını çizer.
- Ctrl + F O an açık olan pencerede arama çubuğu açar.
- Ctrl + S O an açık olan dosyayı kaydeder.
- Ctrl + X Seçili ögeyi keser.
- Shift + Del Seçili ögeyi keser.
- Ctrl + C Seçili ögeyi kopyalar.
- Ctrl + Ins Seçili ögeyi kopyalar.
- Ctrl + V Yapıştırır.
- Shift + Ins Yapıştırır.
- Ctrl + K Seçili metne link bağlantısı verir.
- Ctrl + P Mevcut dökümanı yazdırır.
- Home Mevcut satırın başına gider.
- Ctrl + Home Dökümanın başına gider.
- End Mevcut satırın sonuna gider
- Ctrl + End Dönümanın sonuna gider.
- Shift + Home O anki noktadan satırın başına kadar çizer.
- Shift + End O anki noktadan satırın sonuna kadar çizer.
- Ctrl + Left arrow Bir kelimenin başından diğer kelimenin başına atlar.
- Ctrl + Right arrow Bir kelimenin başından diğer kelimenin başına atlar.
- Ctrl + Esc Başlat menüsünü açar.
- Ctrl + Shift + Esc Görev yöneticisini açar.
- Alt + F4 O andaki programı kapatır.
- Alt + Enter Seçili pencerenin “Özellikler” menüsünü açar.