Bilgisayar Oyunlarındaki Zamanla Gelişim Gösteren Ağaçlar

Bilgisayar oyunlarının gelişimini her yönden fark edebilirsiniz, oyunlar için yıllar içerisinde büyük adımlar atılmış durumda ama hiç ağaçlardaki değişime dikkat ettiniz mi? Gelin birlikte bir göz atalım.

Günümüz bilgisayar oyunlarında, gelişen teknolojiyle beraber oyun içi grafikler inanılmaz noktalara ulaşmış durumda. Zaman zaman oyundaki karakterimizle birlikte sanki ormanda dolaşıyormuş gibi hissediyoruz adeta. Şu anda bilgisayar oyunlarında her şey 3 boyutlu ve çok detaylı duruyor olabilir ama eskiden böyle değildi. İşte bilgisayar oyunlarında ilerleyen teknolojiyle birlikte ağaç grafiklerinin gelişimi.

ZX Spectrum Bilgisayar Oyunları

Sinclair ZX Spectrum, Sinclair Research şirketi tarafından evlerde kullanılmak üzere 1982 yılında İngiltere'de piyasaya sürülen 8-bit işlemcili kişisel bilgisayar. Bu bilgisayarda oynanabilen bazı oyunlar da mevcuttu tabii. Bunlardan bir tanesi, kürdan görünümlü ağaçlar arasında motora benzer bir araç sürebildiğiniz bir oyun mesela. Ağaçların oyunlardaki ilk görünümü diyebiliriz bu görüntü için.

SkiFree

Microsoft tarafından 1991 yılında geliştirilen SkiFree, adından da anlaşılacağı üzere bir kayakçılık oyunu. O yıllara göre büyük olay sayılan bu oyunu günümüzde hiçbir çocuk kolay kolay oynamaz herhalde. Beyaz karların içerisinde nispeten çam ağaçlarına benzeyen yeşil şeylere çarpmadan kaymanız gereken bu oyun, ağaçların o senelerde çok da yol alamadığını gösteriyor.

The Elder Scrolls II: Daggerfall

Oyun dünyası yavaş yavaş 3 boyutlu ağaçlarla tanışıyor ve fena da olmuyor gibi bu değişim. The Elder Scrolls II: Daggerfall oyunu bugünkü ağaçların temeline sahip gibi duruyor. Bethesda Softworks tarafından 1996 senesinde piyasaya sürülen bu oyun, senesine göre fena işler yapmamışa benziyor.

The Sims

Milenyum bizlere daha kaliteli ağaç grafikleri getirecekti, kesinlikle bunun sinyallerini veriyordu. İlk sinyalleri aldığımız oyunlardan biri de Sims oldu. Bir dönemler ülkemizde de büyük oyuncu kitlesine sahip olan Sims serisinin resmi olarak çıkmış ilk oyununda, nispeten güzel ağaçlar görmekteyiz.

Elder Scrolls V: Skyrim

Geldik 2010'lara. Bizleri artık daha gerçekçi ağaçlar karşılamakta. Serinin daha eski oyununu da bu listeye almıştık ve sadece bu iki oyuna bakarak bile gelişimin, değişimin ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Elder Scrolls V: Skyrim oyunuyla artık biz ağaç işini çözdük diyebilirsiniz ama yanılırsınız, çünkü daha da iyisi yapıldı.

The Witcher 3

Seneler 2015'i gösterdiğinde The Witcher 3'le tanıştık ve artık insanoğlu, oyunlardaki bu ağaç işini çözdü diyebiliriz. Resime bakınca sanki Trakya'da bir köyün içinde kendinizi buluyorsunuz ve huzura eriyorsunuz. Elbette daha da gelişecektir belki de gelişmiştir de bizlere sunulmamıştır ama bu gelinen nokta, yıllar öncesine dönüp baktığımızda hayal bile edilemeyecek bir görüntü.

Bilgisayar oyunları artık akıl almaz noktalara doğru gitmekte ve her gün farklı bir yenilikle karşılaşmaktayız. Bu yazımızda ise bu ilerlemeye ağaçlar açısından bakmak istedik ve sadece ağaçlara bakarak bile insanoğlunun inanılmaz ilerlemeler kaydettiğine şahit olduk.