Bilgisayar Oyunlarını Ses Açıkken Oynamak Neden Daha İyi?

Yeni yapılan araştırmalara göre; bilgisayar oyunlarını ses açıkken oynamak, daha iyi odaklanmanızı sağlıyor.

Brandeis Üniversitesindeki psikoloji ve sinirbilimi profesörü Robert Sekuler, insan duyuları ile ilgili araştırmalarında, özellikle görme ve duyma duyularının birbirini tamamlayacak şekilde beraber çalıştığı sonucuna ulaştı. Profesör araştırmalarında, ‘’insan beyni farklı duyu bilgilerini nasıl ve ne zaman birleştiriyor?’’ sorusuna cevap aradı.

Robert Sekuler sorusuna cevap bulmak için bir ekip ile birlikte ‘’Balık Polisi’’ adlı bir oyun geliştirdi. İyi ve kötü olmak üzere iki balık türü olan oyunda, oyuncular karşılarına çıkan balık türüne göre farklı butonlara basmak zorunda. Oyunda kötü balıklar daha hızlı hareket ediyor ve farklı bir ses çıkarıyor.

Profesör, yaptığı deneyler sonucunda ses kapalıyken oyuncuların daha az başarılı olduğunu fark etti. Araştırma, insanların çoklu duyular içerdiği ve birden duyusal kaynağa sahip olduğunda daha başarılı olduğunu ortaya koydu. Sekuler, "Birden fazla bilgi kaynağına sahip olduğunuz durumlarda, performansınız da artar" dedi. Sonuç olarak; işitsel öğelere sahip oyunlarda daha başarılı olmak için sesi kapatmamanızı hatta kulaklık takmanızı öneriyoruz.