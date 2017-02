Kullandığımız en pislik cihazlar olan telefon ve bilgisayarımızın ekranlarını nasıl temizlememiz gerektiğine göz atıyoruz.

Dünyanın en popüler iki elektronik cihazı olan telefon ve bilgisayarlar her gün uzun süre kullandığımız cihazlar olması sebebiyle gerek elimizden gerekse çevreden toz, toprak ve pislik ne varsa toplandığı yerler olarak dikkat çeker. Bu noktada yapılan araştırmalarda cep telefonlarımızın ve üzerinde defalarca yemek yediğimiz klavyelerimizin içerisinde ve üzerinde barındırdıkları bakteriler say say bitmez. (Özellikle klavyenin içerisindeki yemek artıkları artık olmaktan çıkıp canlanmaya bile müsait olabiliyorlar)

Peki, en başta bilgisayar, laptop, tablet, televizyon ve telefon ekranları olmak üzere bilgisayar ve telefon temizliği nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Bu konuya bir açıklık getirelim;

1- Islak Mendil Bir Ekran Temizleme Ürünü Değildir!

Söz konusu ekran olduğunda en çok tercih ettiğimiz bez olan ıslak mendiller bir ekran temizleme ürünü değildir. İlk silme sırasında ekranınızı temizlenmiş gibi gösterse de ıslak mendilin sıvısında bulunan kimyasallar ekranınıza zarar verebileceği gibi birkaç dakika içerisinde leke bırakarak ekranınızın sağlıklı görüntüsünü daha kötü hale getirmektedir.

Bu sebeple eğer bir ekran temizliği yapacaksanız en basit yöntemiyle su ve cam bezi kullanmak en pratik çözüm olabilir. Ancak söz konusu ekran olduğu için bezin ıslak değil nemli olacak şekilde sıktığınızdan ve temizleme sırasında bastırmadığınızdan emin olmanız gerekli. Ancak bu temizleme şekli sadece ekran üzerindeki lekeleri kaldırmakta, hijyen konusunda bir katkı sağlamamaktadır.

2- En Kolay Çözüm: Ekran Temizleme Setleri

Teknoloji mağazalarında bolca bulunan ekran temizleme setleri ise bu tarz temizlik yöntemi açısından en iyi çözüm olarak dikkat çeker. Setlerin içerisindeki özel sıvı ile normal bir suya göre çok daha iyi bir temizlik ve hijyen sunarken, içerisindeki özel mikrofiber süngerler ve bezler de zarar vermeden tertemiz ve eski parlaklığını kazanmış ekranınıza kavuşmanızı sağlar.

