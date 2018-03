Bilgisayarı Her Oyunu Kaldırmayanların Oynayacağı Oyunlar

Hala yeni bilgisayar almak için gün sayıyorsanız, günlerinizi geçirmenizi sağlayacak 10 oyun önerisi sunalım istedik. Bilgisayarlarınız, muhtemelen bu oyunları kaldıracaktır.

Son yıllarda doların da yükselmesi ile birlikte kaliteli bir bilgisayar satın almak iyice zorlaştı. Günümüzde, üst düzey oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için en azından 4 bin TL ücret ödemek gerekiyor. Bu fiyat bazı insanlar için çok fazla olabilir. Yine de piyasada çok ciddi sistem gereksinimi istemeyen bilgisayarlar da bulunuyor. Bugün sizlere sistem gereksinimi konusunda mütevazi olacak 10 oyun göstereceğim. Hemen hemen her sistemin çalıştırabileceği bu oyunları hala oynamadıysanız, bir şans verebilirsiniz.

Mafia 2

Mafia serisinin en sevilen oyunları arasında yer alan Mafia 2, gerek ana oyun gerekse de DLC paketleri ile oyunculara enfes bir deneyim yaşatmıştı. Başarılı hikayesi sayesinde bugün bile severek oynanan Mafia 2, bu listede en iyi oyunlardan birisi olarak gözüküyor.

CS:GO

PUBG’den önce en ünlü Steam oyunu olan CS:GO bu sıralar biraz unutulmuş gibi gözükse de, sistemi PUBG ve benzeri oyunlar kaldırmayan insanlar için hala en başarılı ve en çok oynanan oyunlar arasında yer alır. Online olarak oynayabileceğiniz CS:GO’ya ufak bir ücret ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Hearthstone

Kağıt oyunlarını seviyorsanız, tamamen strateji odaklı Hearthstone’u çok seveceğinizi düşünüyorum. Blizzard tarafından geliştirilen oyun, Blizzard’un Warcraft serisinin ünlü karakterlerini içeriyor.

Minecraft

Minecraft, çocuklar başta olmak üzere her yaştan insanın hayal gücünü kullanmasını sağlıyor. Bir dönemin en popüler oyunlarından olan Minecraft, hayal ettiğiniz hemen hemen her şeyi yapmanıza olanak tanıyor.

Mount & Blade - Warband

Türk yapımları arasında en popüler oyunlardan olan Mount & Blade Warband, kılıç-kalkan tarzı oyunları seviyorsanız en sevdiğiniz oyunlardan olacaktır. Sistemi fazla yormaması sayesinde düşük sisteme sahip bilgisayarları mutlu eden oyun, uzun vadeli bir serüvene çıkmanızı sağlayabilir.

Crysis 2

Yerli kardeşler tarafından geliştirilen Crysis serisinin 2. oyunu, Türkçe Dublaj seçeneği olması ve çıktığı dönemin en kaliteli grafiklerine sahip olmasıyla çok ses getirmişti. Özel bir zırh giymiş bir askeri kontrol ettiğiniz oyun, başarılı hikayesi ve grafik kalitesiyle günümüzde bile severek oynanabilir.

ETS 2

Eğer siz de tır simülasyonlarını seviyorsanız, türünün en başarılı oyunlar arasında yer alan ETS 2'yi oynamanızı tavsiye ederiz. Şirket kurup yeni tırlar ve çalışanlar alabileceğiniz oyun, başarılı grafiklerinin yanında güzel oynanışı ile ilginizi çekebilir.

Assasin's Creed Brotherhood

Assassin’s Creed serisinin en iddialı oyunu olan Brotherhood, bilgisayarınız eski de olsa çalıştırmanızı sağlıyor. Başarılı grafikleri ve etkili hikayesi ile Assassin’s Creed serisinin bu denli büyük isim yapmasını sağlayan oyun olarak kabul edilebilir.

L.A Noire

Rockstar Games tarafından geliştirilen L.A Noire, Los Angeles polis departmanında yükselen bir dedektifi konu ediniyor. Pek çok suçu çözüme kavuşturacağımız oyun, çıktığı sene büyük ses getirmese de oynayan kişiler tarafından ilgiyle karşılanmıştı.

This War of Mine

Diğer oyunlara göre daha güncel bir oyun olan This War of Mine, bir savaş alanında sivil halkı konu alıyor. Hikayesi ile diğer oyunlardan ayrılmayı başaran This War of Mine, savaşların bazı insanlar için ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.