Bilgisayarı Zar Zor Overwatch’ı Açan Oyuncuya Dev Bağış

Bilgisayarında Overwatch’ı düşük ayarlarda zar zor oynadığını gösteren bir GIF paylaşan oyuncuya Reddit üzerinden binlerce ekipman hediye edildi.

Biz 2017 yılında bile “Bilgisayarım GTA 5 açar mı?” derdine düşmüşken bilgisayarının düşük özelliklerde Overwatch’ı zor açmasından şikayetçi olan bir Reddit kullanıcısı, kısa bir süre içinde bağış yağmuruna tutuldu.

Ethan isimli Reddit kullanıcısı, 800x600 çözünürlüğünde düşük ayarlarda Overwatch’ı zorla 30FPS’de oynadığını belirten bir .GIF paylaştı. Ethan’ın paylaştığı bu GIF kısa süre içinde popüler sosyal medya platformu Reddit’te gündem oldu.

Gönderi yaklaşık 14 bin kişi tarafından beğenilirken binlerce kişi Ethan’a elindeki güçlü bilgisayar bileşenlerini gönderme sözü verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ethan, Reddit’te ilk kez bir paylaşım yaptığını ve insanların kendisini tanımamasına rağmen yardımcı olmasının büyük bir güç olduğunu belirterek “işe yarar yeni bir bilgisayarım olursa büyük ihtimal hüngür hüngür ağlayacağım” dedi.