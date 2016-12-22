“Bilgisayarını Açık Tut, Para Kazan” Diyen Saadet Zinciri Kairos, Üyelerine Ödeme Yapmıyormuş!

Daha önce birkaç defa çıkan iddiaları dile getirdiğimiz Kairos, bu sefer de üyelerine ödeme yapmıyormuş!

Uzun süredir gündeme gelen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından incelemenin devam ettirildiği saadet zinciri yapısındaki Kairos’ta alt kademede olan üyelerden şikayetlerin arttığı belirtiliyor.

HaberTürk’ten Yusuf Doğan’ın haberine göre son 6 ayda 50 bini geçen üye kazanan Kairos’un alt gruplara ödemelerde uzun süredir gecikme ve erteleme yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Habertürk’ün ulaştığı üyelerin aktardıklarına göre yapılamayan ödemeler için 25 Kasım’ın beklenmesi söylendiği, ancak Aralık ayına girilmesine hatta Ocak ayının gelmiş olmasına rağmen verilmesi gereken ücretlerin iletilmediği bilgisi veriliyor.

Özellikle yüksek paketle girmek için banka kredisi çeken üyelerin ciddi sorunlar yaşadıkları, birçok üyenin de açıklama yapılmadan hesaplarının kapatıldığı belirtiliyor. Liderler tarafından ödeme sistemindeki arıza ve ardından yeni sisteme geçilecek olmasının bahane edildiği, kapatılan üyelikler için ise genel bir usulsüz üyelik incelemesi yapıldığı söylenmekte.

Son olarak üyelerden gelen bilgiye göre 5 Ocak’ta birikmiş ödemelerin verileceğinden bahsedilirken bu gelişmeler birçok gazete ve internet sitelerinde yer buldu. Bakalım hem bakanlığın soruşturması hem de bu ödeme sorunu Kairos açısından ne gibi sonuçlar doğuracak.