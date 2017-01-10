Bilgisayarınız ve Telefonunuz Sizden Habersiz Kişisel Bilgilerinizi Paylaşıyor Olabilir!

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonunuz ve bilgisayarınız sizin duyamayacağınız yüksek frekanstaki sesler ile sizin kişisel bilgilerinizi paylaşıyor olabilir!

Gelişmiş teknolojiler sayesinde ve özellikle bulut depolama sistemi sayesinde artık tüm bilgilerimizi cihazlarımıza ve bu bulut depolama hizmetlerine yüklüyoruz. Hatta daha açık bir örnek vermek gerekirse akıllı telefonlarımız hem cep telefonu numaramız, hem fotoğraflarımız, hem konuşmalarımız hem de sağlık ve hatta konum verilerimizi depolamakta. Yani bize ait her şey anbean akıllı telefonumuzda depolanıyor.

Ancak ortaya çıkan bir detaya göre bazı internet siteleri ve programlar bizlerin ruhu bile duymadan kişisel verilerimizi bilgisayarımız ve telefonumuz aracılığıyla paylaşıyor. Bunu insan kulağının duyamayacağı yüksek bir frekanstan ses ile yapan bilgisayarlar, ultrason sinyalleri ile telefonunuzdaki verilerin bazı internet siteleri ya da programlar ile paylaşılmasına hiçbir izin gerekmeksizin sağlamakta.

Yani isterseniz siz farklı bir IP kullanın, VPN ya da istediğiniz kadar gizlenmeye çalışın, girdiğiniz web siteleri sizden habersiz olarak akıllı telefonunuz ile iletişim kurarak sizin kimliğinizi tespit edebilir. Hatta bu sitelerin Tor üzerinden bile iletişim kurabileceği belirtiliyor.

Yani, özetle bilgisayarınız ve telefonunuz sizin hakkında arkanızdan konuşuyor diyebiliriz.

Ultrason Sinyallerinden Nasıl Korunabilirim?

Eğer bu izinsiz ve habersiz bir haberleşmeden korunmak istiyorsanız Google Chrome ve Chromium tabanlı tarayıcılar için olan SilverDog adlı eklentiyi buradaki adresten indirerek tarayıcınıza kurabilirsiniz. SilverDog ilse bu iletişimi engelleyen bir eklenti değil, sadece bu tarz bir iletişim yapan web sitesine denk geldiğinde sizi uyaran bir sistem olduğunu belirtmiş olalım.

Android telefonlarınızda ise alakasız bir şekilde mikrofona erişim izni isteyen uygulamanın bu erişimini “Uygulama İzinleri” bölümünden engellemek de geçici bir çözüm olacaktır.

Ancak şu anda kalıcı bir çözüm maalesef yok. Bunun için Windows, Mac OS, Android ve iOS gibi işletim sistemlerinin ultrasonik seviyedeki sinyalleri engellemesi olacak.