Bilgisayarınıza Virüs Girmemesi İçin Alabileceğiniz 9 Kolay Önlem!

Virüsler başımızın belası. Peki bunları bilgisayarlarımızdan nasıl uzak tutabilir, günlük hayatta karşılaştığımız durumlarda nasıl önlemler alabiliriz? Bu sorulara verecek 9 yanıtımız var.

Bilgisayarına virüs girmemiş kişi sayısı çok azdır. Benimkinde yok diyorsanız üzülerek söyleyeceğim; mutlaka bir antivirüs programı ile bilgisayarınızı tarayın. Çünkü şu an, siz farkında bile olmadan bilgilerinizi çalıyor olabilirler. Bu tarz şeylerin başınıza gelmemesi ve bilgisayarınızı zararlı yazılımlardan koruyabilmeniz için 9 önerimiz var.

1-Sahte Yükleme Düğmelerinin Farkına Varın!

Birçok sitede bu tarz yüklemelerle karşılaşırız. Yüklemek istediğimiz dosya için download düğmesine bastığımızda, içinde zararlı yazılımlar olan başka dosyalar inebilir. Bu tarz zararlıları tespit için indir düğmesine basmadan kendinize birkaç soru sorun. Örneğin; “Bu siteyi daha önce kullandım mı?” , “Güveniyor muyum?” , “Tarayıcının durum çubuğuna baktım mı?” , “Button ve text fontları uyuyor mu?” gibi. Sonrasında indirdiğiniz dosyayı bir antivirüs ile taratın.

2-Güvenli Bir Tarayıcı Kullanın

Sosyal ağlar, internet alışverişleri, online bankacılık gibi hizmetler nedeniyle günlük hayatımızda daha çok çevrimiçi güvenlik ihtiyacına sahibiz. Bunu ise ancak güvenli tarayıcılar sağlayabilir. Güvenli tarayıcılar “http” protokolü yerine “https” protokolünü kullanıyorlar. URL’nin başında kullandığı protokolü görebilirsiniz. Ancak işletim sisteminiz de güncel olmalı. Windows XP bir bilgisayarda, Chrome kullanmanız sizin interneti daha güvenli kullanıyor olduğunuzu göstermez.

3-Güvenlik Temalı Pop-Up’lardan Uzak Durun

Eğer tarayıcınız tehdit altında olduğunuzu söylediğinde veya herhangi bir dosyayı taramanızı istediğinde bunları yerine getirmekten kaçının. Antivirüs programınız, herhangi bir zararlı dosya durumunda zaten otomatik olarak açılacaktır.

4-Herkese Açık Torrent Sitelerini Görmezden Gelin

İki tarz torrent sitesi mecvut: herkese açık olanlar ve özel olanlar. Özel torrent siteleri genelde sadece kullanıcıya linkleri verir ve anonim download yapabilirsiniz. Açık olanlarda ise yaptığınız işlemler herkesin gözü önündedir. Özelleri kullanmanızı tavsiye ederiz!

5-Sahte Codec’ler İsteyen Video Dosyalarını Silin

Eğer indirdiğiniz video dosyası sizden codec istiyorsa, bir de VLC Player ile açmayı deneyin. VLC de bu dosyayı açmıyorsa anında silmenizi öneririz!

6-İsminizi Forward’layan Emailleri Açmayın!

Emailler, virüslerin en çok bulaştığı mecralardan biri. Aranızda ilk modern worm olan ve 1999 yılını kasıp kavuran Happy99 worm’unu hatırlayanlar olabilir. Eğer Outlook.com veya Gmail kullanıyorsanız, daha güvenlisiniz. Maillerinizi açmadan önce gönderilenler listesine bakın. Eğer büyük bir gruba gönderilmişse, bir antivirüs programı yüklemek isteyebilirsiniz.

7-Yalnızca Güvenli Sitelerden Uygulama İndirin

Bilgisayarınız için birçok programa ihtiyaç duyarsınız. Ancak bunları daha önce hiç duymadığınız sitelerden indirmeyin. Cnet gibi güvenli siteler işinizi görürler.

8-PC’nizin Admin Hesabını Gündelik İşlerde Kullanmayın

“Yönetici Olarak Aç” diyerek açtığınız dosya eğer virüslü ise sisteminizin her yerine sızabilir. Bu nedenle çok gerekmedikçe, hiçbir dosyayı admin hesabı ile açmayın.

9-Tüm Yeni Dosyaları ve Diskleri Tarayın

Virüsler her yerde. En güvendiğiniz arkadaşınızın diskinden bile bulaşabilirler. Bu nedenle bilgisayarımıza bir harici veya flashdisk bağlarken mutlaka bunları taramadan geçirmeliyiz. Bu işlemi, bilgisayarımıza indireceğimiz her dosyaya da uygulamalıyız.