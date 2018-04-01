Bilgisayarınızda Nasıl Bahar Temizliği Yaparsınız?

Bilgisayarınız çok mu yavaş çalışıyor? Bilgisayarınızda istemediğiniz zibilyon tane pop-up mı çıkıyor? Tek çare bilgisayara format atmak değil. Siz okuyucularımıza vereceğimiz bir kaç tüyo ile bilgisayarınızı daha temiz ve düzenli bir hale getirebilirsiniz.

Temizliği yalnızca klavyenizi silmekle değil, aynı zamanda artık kullandığınız uygulamalar ve dosyalar da dahil olmak üzere bilgisayarınızdaki gereksiz şeyleri silerek emektar bilgisayarınızdaki dijital karmaşayı ortadan kaldırabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınıza dair bizlerden, siz değerli okuyucularımıza birkaç ipucu:

Eski Uygulamaları Temizleyin

Kullanılmayan uygulamaları bilgisayarınızda bırakmanın zararı nedir? Bu programlar, depolama alanlarınızı kaplar ve işletim sisteminizin ihtiyaç duyduğundan daha fazla çalışmasına sebep olur. İhtiyaç duymadığınız programları belirlemek için zaman ayırın ve bunları kaldırın, fikrinizi değiştirirseniz daha sonra yeniden yükleyebilirsiniz. Uygulamalarınızı gözden geçirirken, saklamak istediğiniz bazı şeyler bulabilirsiniz. Bunlar birer uygulama ise en son sürümlerini kullandığınızdan emin olmak için güncellemeleri indirin.

Dijital Dağınıklığı Temizleyin

Bu durum cihazınızı kullanırken kaçınılmaz bir sonuç. Oluşturduğunuz ve unuttuğunuz öğeler, veya uygulamalar tarafından oluşturulan geçici dosyalar vb. Bunun olmasını durduramazsınız, ama karışıklığın üst kısmında düzenli bir açıklık oluşturabilirsiniz.

Windows veya macOS hakkında gerçekten bir şey bilmiyorsanız, bu görev için bir programdan yardım almak iyi bir fikir. CCleaner (Windows ve MacOS için), bunun için en iyi ücretsiz seçeneklerden biri ve söyleyeceğimiz diğer programları -ücretsiz olmasa da- CleanMyMac ve System Mechanic de kullanabilirsiniz.

Tarayıcılarınızı Temizleyin

Zamanımızın çoğunu bir tarayıcıda geçiriyoruz ve bu da ciddi bir temizlik yapabileceğiniz başka bir alan. Yukarıda belirttiğimiz gibi CCleaner, tarayıcınızın gerçekten ihtiyaç duymadığı dijital çöpleri temizlemede iyi bir iş çıkarır.

Chrome'da, 'ayarlar'a gidin ve 'gelişmiş ayarları göster'e tıkladıktan sonra 'önbelleğe alınmış dosyaları, tarama geçmişini, eklenti verilerini' ve daha fazlasını silmek için 'tarama verilerini temizle'ye tıklayın. Bu, tarayıcınızın tertemiz olmasını sağlayacaktır. Firefox'ta bu seçenek 'tercihler', 'gelişmiş', 'ağ' ve 'önbelleğe alınmış web içeriği' altındadır. Microsoft Edge'de, 'ayarlar'a gidip 'tarama verileri'ni temizlemeniz gerekir. Son olarak, Safari'de de bu işlemi, uygulama menüsünü açıp ve 'geçmişi temizle'yi seçerek yapabilirsiniz.

Sisteminizi Organize Edin

Dosyalarınızı belirlenen kullanıcı klasörlerine ayırın. İstediğiniz dosyayı hızlı bir şekilde açmanız gerektiğinde avantajları göreceksiniz. Özellikle, masaüstünüzde dosya ve kısayolların büyük bir kısmını tutmayı denemelisiniz; çünkü yapacağınız işlem, bilgisayarınızın daha hızlı çalışmasını sağıyor. Dropbox, Google Drive, OneDrive ve iCloud da dahil olmak üzere bir dizi bulut hizmeti, dosyalarınızı web'de depolayacak ve yerel kopyalarınızı silme seçeneği sunacaktır. Bu işlem, bazı sabit disk alanlarını boşaltmanın ve işletim sisteminizdeki yükü aynı anda hafifletmenin kullanışlı bir yoludur.

Fiziksel Temizlik

Bilgisayarınız açıksa, onu fişten çekerek başlayın. Ardından, klavyelerin ve bağlantı noktalarındaki kirleri minik süpürge yardımıyla alın. Ardından, makinenizin dışını ve fareler ve klavyeler gibi ekipmanlarını silmek için kuru bir mikrofiber bez kullanın. Kulak çubukları, bilgisayarınızın klavye aralarınızı temizlemekte size yardımcı olabilir. Mümkünse annenizi çağırın, muhtemelen sizden daha iyi temizleyecektir.

Artık cillop gibi bir bilgisayara sahipsiniz, güle güle kirletin!