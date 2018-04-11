Ortaya çıkan yeni kötü amaçlı bir fidye yazılımı, dosyalarınızı şifreleyip bu dosyalara yeniden erişmek için PUBG oynamanızı istiyor.

Son yıllarda kötü amaçlı yazılımlarda çok büyük bir artış yaşanıyor. Yetkililer her ne kadar önlem almaya çalışsalarda başta fidye yazılımları olmak üzere pek çok zararlı yazılım, internetteki yerini alıyor. Bu zararlı yazılımlar arasında kısa sürede çok konuşulan yeni bir fidye yazılımı var. Bu fidye yazılımının bu kadar popüler olma sebebi ise, dosyalarınıza erişmek için PUBG oynamanızı istemesi.

Diğer fidye yazılımları gibi dosyaları kilitleyip para karşılığı açmak yerine dünyanın en ünlü oyunlarından PUBG’yi oynamanızı isteyen bu zararlı yazılım, teknik olarak dosyalarınızı kilitlese de, en kısa sürede dosyalarınıza zarar vermeden geri iade ediyor.

PUBG Ransomware yazılımı bilgisayarınıza erişip dosyalarınızı şifrelediyse, yapmanız gereken şey PUBG oyununa girip 1 saat oynamak. MalwareHunterTeam tarafından keşfedilen bu zararlı yazılım, tipik bir fidye yazılımı gibi dosyalarınızı şifreleyip bilgisayarın kontrolünü ele geçiriyor. Kötü amaçlı yazılım dosyaları şifreledikten sonra, “Dosyalarınız PUBG Ransomware tarafından şifrelendi! Ama endişelenmene gerek yok, kilidini açmak zor değil. Para istemiyorum. Sadece 1 saat PUBG oynasan yeterli” şeklinde bir mesaj paylaşıyor.

Gerçek Fidye Yazılımı

Kötü amaçlı yazılım uzmanları, PUBG Ransomware’un gerçekten bilgisayardaki dosyaları şifrelediğini doğruladılar. Yazılım “zarar” potansiyeli yüksek olsa da kullanıcıları zor durumda bırakmamak için yalnızca masaüstü dosyalarını şifreliyor. Ayrıca karşınıza çıkan metinde kilidin açılması için 1 saat PUBG oynanması gerektiği belirtilse de, oyuna girdikten yaklaşık 3 dakika sonra kötü amaçlı yazılımdan kurtulabiliyorsunuz.

Fidye yazılımı olsa dahi niyeti pek de kötü olmayan yazılım, PUBG oyununu oynamayan kullanıcıları da fazla sıkmıyor. Eğer oyunu indirmek ve oynamak istemiyorsanız, bir süre sonra karşınıza bir kod çıkarıyor. Bu kod sayesinde fidye yazılımından kurtulabiliyorsunuz.

Uzmanlar, yazılımın şu anda geliştirme aşamasında olduğunu açıkladılar. Yazılımın şaka amaçlı mı yapıldığı yoksa herkesin güvenini kazanıp daha sonrasında daha büyük bir saldırı mı yapacağı şu an için belirsiz. Bu tarz yazılımlardan en kısa sürede kurtulup sonrası için önlem almak en doğru hamle olacaktır.