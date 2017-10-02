Bir Veri, Bilgisayardan Telefona Kablosuz Nasıl Aktarılır?

Birçok kişi telefon ile bilgisayar arasında dosya aktarımı yaparken sorunlar yaşayabiliyor. Bu durumu WhatsApp kullanarak çözmeniz mümkün.

Özellikle iOS kullanıcıları için büyük zaman kaybı olan dosya akatarımını kablosuz ve oldukça hızlı bir şekilde çözmek mümkün. Yüksek boyutlu videolar hariç bütün dosya aktarımlarını WhatsApp Web'i kullanarak oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. WhatsApp mesajlaşmaları ve gönderilerinizi uçtan uca şifrelediği için uzaktan bir erişim ile dosyalarınız çalınmalara karşı güvende olacaktır.

Öncelikle bir adet WhatsApp grubu kurmamız gerek, bir WhatsApp grubu en az iki kişiliktir. Bu nedenle yakın olduğunuz bir kişi ile sohbet grubu kurun. Ardından eklediğiniz diğer kişiyi gruptan çıkarın. Grupta yalnızca grupta sizin olmanız daha iyi olacaktır, özel dosyalarınız başkasına gitmemiş olur.

Bilgisayarınızda web.whatsapp.com adresine gidin. Ardından telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

Android Sohbetler > Menü > WhatsApp Web'e gidin.

Nokia S60 ve Windows Phone'da: Menü > WhatsApp Web'e gidin.

iPhone: Ayarlar > WhatsApp Web'e gidin.

Bilgisayarınızın ekranındaki QR kodu telefonunuzdaki WhatsApp'ta tarayın. WhatsApp Web'e bağlandıktan sonra kolayca dosya transferi yapabilirsiniz. Bu noktada yapmanız gereken transfer etmek istediğiniz dosyayı açtığınız boş gruba gönderip, ardından WhatsApp Web üzerinden geri indirmek. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yöntem işinizi kolaylaştırdı mı?