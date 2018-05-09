Her bilgisayarda olması gereken en başarılı 12 PC uygulamasını sizler için listeledik.

Özgün yazılımlar ekseriyetle PC teknolojisinden faydalanıyor. Uygulamalara ödedediğiniz paralar genelde size fayda sağlayabilir, keza ücretsiz uygulamaların da size oldukça yararı dokunabilir. Bu uygulamalar, özellikle Windows'un oldukça yararınadır.

Aşağıda göreceğiniz PC uygulamaları hayatınızı daha da kolaylaştıracak ve bilgisayarınızı daha kullanışlı bir hale getirecek. Buyrun başlayalım:

Medya

Fotoğraf Düzenleme: GIMP

Fotoğraf düzenlemek için Photoshop iyi bir seçenek olsa da kimi zaman uygulamalara para vermekle uğraşmak istemezsiniz. Bu tip durumlarda GIMP adlı program da işinizi görecektir. GIMP, dijital manipülasyon ve fotoğrafınızı sanatsal bir fotoğrafa çevirme gibi özelliklere sahip. Aynı zamanda güncel ve sürekli yeni eklenen özellikleri de barındırıyor. Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

Ses Editörü: Audacity

Aktif olarak sürekli değişen ve yenilenen bu program, son zamanlar bir dizi yeni özellikle birlikte geldi. Sağlam bir arayüze sahip Audacity'nin çok kanallı ses düzeltme özelliğiyle ve ücretsiz olması kendisini daha cezbedici kılıyor. Mikrofonda kayıt yaparken, MIDI dosyaları oynatırken Audacity'i kullanabilirsiniz. Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

Video Oynatıcı: VLC Media Player

VLC, 2001'den bu yana ücretsiz medya oynatma özelliğine sahip. VLC Medya oynatıcısı hemen hemen her video özelliğini destekler. Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

Oyun

Steam

Sıkça karşılacağınız indirimleri ve bir indie kütüphanesiyle Steam, bilgisayarınızın olmazsa olmazlarından. Valve'ın geliştirdiği bu program, gerek dolar kurundan etkilenmeyen ucuz oyunlarıyla gerekse hemen hemen her oyuna erişebileceğiniz kütüphanesiyle oyun dünyasına büyük katkılar yaptı. Steam, gerçekten oyunculuk anlayışını halka indirgedi ve korsan oyunculuğu büyük ölçüde bitirdi. Muhtemelen bilgisayarınızda bulunan bu uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

EA Origin

Her şeye rağmen EA oyunlarını seviyorsanız 'EA Origin'i kullanmanız gerekiyor. Oyun dünyasının tek tipleşen uygulamaları hakkında ne düşünüyor olursanız olun Origin, oyun dünyasına kısa yoldan geçiş yapmanın ve korsanı bırakmanın en iyi yollarından birisi. Origin'e buradan erişebilirsiniz.

GOG Galaxy

Sırada çok da bilinmeyen ama old-school oyunseverlerin olmazsa olmazı haline gelmiş 'GOG Galaxy' var. GOG, kütüphanesinde modern ve klasik oyunları makul fiyatlarda birleştiriyor. GOG, eski oyunları seviyorsanız şans vermenizgereken platformlardan. Ayrıca platformun geliştiricisinin Witcher serisinin de geliştiridi Projekt RED olduğunu hatırlatalım. GOG Galaxy'i buradan indirebilirsiniz.

Güvenlik ve Koruma

Uygulama Temizleme: PC Decrapifier

İster bloatware'lardan kurtulmaya çalışın ister yeni bir PC'deki htiyacınız olmayan şeylerden kurtulmak için temizlik yapar olun, PC Decrapifier işinizi hızlıca halletmenizi sağlayacak. Bilgisayarınızın yavaşlığından şikayet ediyorsanız da uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

VPN: TunnelBear

Ücretsiz olarak hizmet veren pek çok VPN programı var. Ancak web güvenliğinizi korumayı asla küçümsemeyin. Güvenliğine düşkünler için 'TunnelBear' devreye giriyor ve size basit bir arayüzle hızlı bir kullanım sağlıyor. TunnelBear, 500MB aylık ücretsiz bant genişliğinde güvenli bir şekilde internete bağlanabilirsiniz. Uygulamayas buradan erişebilirsiniz.

Dosya İmhası: Eraser

Muhtemelen herhangi bir dosya silmenin aslında dosyayı silmediğini siz de biliyorsunuzdur. Eğer dosyalarınızı "gerçekten" silmek istiyorsanız, Eraser programını kullanabilirsiniz. Eraser, verilerinizden eser bırakmaz ve dosyalarınız hiçbir şekilde geri getirelemez. Uygulama, gerçekten kurtulmak istediğiniz uygulamalar için birebir. Eraser, adlı uygulamaya bu adresten erişebilirsiniz.

Yardımcı Programlar

PDF okuyucu: Sumatra PDF

PDF okuyucu olarak hepimiz Adobe'u zaten biliyoruz. Ancak Sumatra PDF daha fazla format seçeneği sunuyor. Basit bir kullanıcı arayüzüne sahip bu uygulama, XPS ve DjVu dosyalarının yanı sıra e-kitap ve çizgi romanları destekliyor. Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

Yardımcı Kurulum: Ninite

Verimli bir şekilde bilgisayarınızı kullanmak istiyorsanız, Ninite'i kesinlikle indirmelisiniz. Yeni bir bilgisayar kullanıyorsanız ve ücretsiz uygulamalarla cihazınızı doldurmak istiyorsanız Ninite bu konuda bir numaradır. Sadece sitede bulunan uygulamaları kontrol edin ve tek tıklamayla onları indirin. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Sistem bilgisi: HWiNF064

Bilgisayarınızla ilgili herhangi bir sorununuz varsa hatta yoksa bile aradan cihazınızı kontrol etmekte fayda var. HWiNF064, sisteminizin bileşenlerinin kısa bir genel bakış atarak, PC'nizin ufak tefek operasyonlarına kadar size her şeyi sunabilen bir tanı koyma aracıdır. Bilgisayarınız sürekli arıza çıkarıyorsa ve tamircilere para vermek istemiyorsanız HWiNF064 tam size göre. Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.