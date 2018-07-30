Casus yazılımlar, dosyalarınızı silmez veya şantaj yapmaz ancak gizlice tüm bilgisayar etkinliğinizi izler ve bu en tehlike türlerden biridir.

Casus yazılımlar, web kameranızı ele geçirerek klavye girişlerinizi kaydetmeye kadar her şeyi yapabilir. Siber korsanlar bu yazılımlar ile kimliğinizi çalmak, hesaplarınızı devralmak veya dijital hayatınızı başka şekillerde açığa çıkarmak için yeterince bilgi toplamayı amaçlar. Biz de sizler için bilgisayarınızı casus yazılımlardan korumak adına atmanız gereken adımları derledik.

Sisteminizi Koruyun

Başlangıç ​​olarak, bilgisayarınız için sağlam bir koruma sağlamalısınız. Hem Windows hem de MacOS için olan antivirüs programlarının çoğu, özellikle bu yazılımı güncel tutmanız durumunda keylogger'lara, web kamera korsanlarına ve diğer casus yazılımlara karşı sizi koruyacaktır. Son yıllarda kullanılan en etkili ve sezgisel ücretsiz antivirüs araçlarından dördünü seçtik. Bu seçenekler içerisinden AVG Free, Bitdefender, Malwarebytes veya Avast'ı güvenle seçebilirsiniz.

Enfeksiyondan Kaçının

Güçlü bir virüsten koruma programı kullanıyor olsanız dahi casus yazılımları, bilgisayarınıza sızmak için tetikte beklemektedirler. Eğer meraklı gözleri sisteminizden uzak tutmak istiyorsanız, kötü niyetli yazılımın potansiyel olarak makinenize girebileceği tüm yollardan sakınmanız gerekir. Bazı yazılımlar, rastgele web pop-up'ları veya zararsız e-posta mesajları olduğunu iddia ederek, gizlilik içerisinde bilgisayarınıza sızabilmektedir. Sosyal medya veya e-posta üzerinden aldığınız linklere, güvendiğiniz kişilerden geliyormuş gibi görünse dahi dikkatli bir şekilde yaklaşmalısınız. Ayrıca bilgisayarınıza ne yüklediğiniz ve nereden yüklediğiniz konusunda da çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Belirtilere Dikkat Edin

Anormal şekilde yavaş çalışan bir sistem, virüsün en büyük belirtilerinden biridir. Tabii ki eski bilgisayarlar zamanla yavaşlar ancak performanstaki ani düşüşler gözle fark edilebilir bir hal aldıysa, durum riskli demektir. Özellikle bilgisayarınızın çok fazla program yürütmediği durumlarda bile, çok sayıda sabit disk etkinliği mevcutsa bu noktada da şüphelenmeniz gereken yazılımlar var demektir. Ayrıca doğrudan açmadığınız uygulamaların başlatılması gibi garip ve beklenmedik davranışları da şüphe ile ele almalısınız. Yani genel olarak bütün işaretlere şüphe ile yaklaşarak, oldukça tedbirli davranmalısınız.