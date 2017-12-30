Bilgisayarların Yavaşlamasını Sağlayan Sinir Bozucu Ayarlar

Oynadığınız oyunlarda FPS sıkıntısı çekiyorsanız, bu adımları yerine getirerek FPS’nizi artırabilirsiniz.

Bilgisayarınız neden yavaş? Bunun en büyük etkeni donanım yetersizliğidir, ancak donanımınız iyi olmasına rağmen hala sisteminiz yavaşsa bunun arkasında oyunlarda bulunan ayarlar bulunabiliyor. Evet, oyunda gölgenin olması çok hoş bir durum olabiliyor, ancak "sen istiyor akıcı FPS, o zaman feragat edeceksin gölgeden, ışıktan."

Bugün sizlere, genelde AAA oyunlarda gördüğümüz FPS donmalarının önüne geçmenizi sağlayacak bazı formüller vereceğiz. Bu sayede, bilgisayarınızın donanımını oyunu oynamak için en iyi şekilde kontrol edebileceksiniz. Bu özellikleri yaparak, bir nevi bilgisayarınızın o oyun için yaşadığı optimizasyon sorununu çözeceksiniz.

Gölgeler(Shadow)

Yukarıda da bahsettiğim gibi gölgeler bazı oyunlarda hayati önem kazanıyor. Oyunun FPS hızını yükseltmek için o güzelim gölgelerden feragat etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu durum her oyuna aynı şekilde yansımıyor. Örneğin Overwatch’daki etkisi yok denecek kadar azken, Middle Earh: Shadow of War oyununa etkisi neredeyse iki katı FPS artışı şeklinde yansıyabiliyor. Daha yüksek FPS istiyorsanız gölgelerden uzak durmalısınız.

Çevresel Perdeleme(Ambient Occlusion)

FPS düşüklüklerinde bir başka etken, çevresel perdeleme olabilir. Bu özellik, oyunda ortam ışığının dağıtımı ile ilgilenir. Nesnelerin bir ışık kaynağından gelen ışığı, diğer nesneye göre engellemesini sağlar. Çevresel perdelemenin pek çok farklı türü vardır. Bunlar; SSAO, HBAO+, HDAO ve 3DAO gibi kısaltmalardır. Bu özellikleri kapatarak FPS’inizi artırabilirsiniz.

Yansımalar(Reflections)

Bu özellik, oyunun FPS hızına doğrudan etki eder. Yansımalar, sürekleyici ve gerçekçi bir dünya yaratmanın temeli olarak gösterilse de, bilgisayarınız bunu sağlayacak güçte değilse tıkanıp kalabilir. Gölgelendirmede olduğu gibi oyunda bir nesneyi birden fazla formda göstermeye çalışan bilgisayar ne olduğu şaşırır ve FPS düşüklüğü yaşar. Düşük özellikli bilgisayarlarda yansımalardan uzak durmanızı öneriyorum.

Süperörnekleme(Supersampling)

Süperörnekleme, ekranın desteklediği çözünürlükten daha fazla çözünürlük oluşturarak oyunun genel hatlarını çok daha yumuşak geçişli yapmaya yarıyor. Daha çok piksel demek, bilgisayar ve ekran kartının daha çok yorulacağı anlamına geldiği için FPS düşüklüğü meydana gelebilir. Bu yüzden bu özelliği kullanırken çok ama çok dikkatli olmanızı öneriyorum.

Kenar Yumuşatma(Anti-Aliasing)

Kenar yumuşatma en çirkin oyunu bile daha güzel bir görünüme kavuşturmak için önemli bir araçtır. Elbette her güzel şeyde olduğu gibi kenar yumuşatmanın da bir bedeli bulunuyor. En yaygın kenar yumuşatma tekniği Süperörneklemedir. Yukarıda bahsettikten sonra ne kadar tehlikeli olduğunu anlamışsınızdır. Diğer anti-aliasing özellikleri süperörneklemeye göre daha az güç istese de bilgisayarınızın FPS akışını aynı şekilde azaltacaktır.

Mesafe ve Görüş Alanı

Bu özellik oyundan oyuna değişiklik gösteriyor. Overwatch gibi tek bir haritada oynanan oyunlarda büyük sıkıntılar çıkmıyor, ancak ARK Survival Evolved gibi oyunlarda görüş alanı çok büyük bir önem kazanıyor. Çünkü devasa haritada ne kadar çok görüş alanı varsa, aynı şekilde o kadar çok detay olmak zorunda kalıyor. RAM başta olmak üzere bilgisayarınızı üzmek istemiyorsanız görüş alanını olabildiğince kısmanızı öneriyorum.

Tüm Bunları Yaptığınızda

Tüm bu adımları uyguladığınızda, oynadığınız oyunda çok büyük bir FPS artışı yaşayabileceksiniz. Belki oyun kalitesi düşecek, ancak oyunu yüksek FPS’de oynamanın tadını çıkaracaksınız. Umarım, bu makale sizlerin de işine yarar ve bilgisayarlarınızdan daha iyi verimler alırsınız.