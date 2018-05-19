İnternet tehlikelerle dolu, hiç beklemediğiniz anda, daha önce sorunsuz kullandığınız bir internet sitesinden bilgisayarınıza virüs bulaştırabilirsiniz. Bu nedenle etkili bir antivirüs programı kullanmak çok önemli.

Bilgisayarınızı güvende tutmanız için bir antivirüs programına sahip olmanız önemli bir adım. Fakat bazı antivirüs programları, yüksek ücretleriyle adeta ulaşılmaz oluyorlar. Neyse ki ücretsiz olup iyi hizmet sunanları da bulunuyor, işte onlardan 9 tanesi:

Avira Free Antivirus

Tek bir tıkla bütün sisteminizi taramanıza olanak sağlayan bu program, öğrenilmesi kolay arayüzüyle de avantaj sağlıyor. Bilgisayarda şüpheli olan her hareketi online olarak inceleyen ve ona göre hareket eden program, bu açıdan da ön plana çıkıyor.

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Avast Free Antivirus

Pek çok ödül de kazanmış olan bu uygulama, şüpheli internet sitelerini engellemekten tutun, kullanıcının ağına bağlı diğer cihazların tehlikeli olup olmadığını bile kontrol ediyor. Güvenlik zaafiyetleri olan programları da bulup güncellemenizi sağlıyor.

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AVG AntiVirus Free

Gerçek zamanlı koruma sağlayan ve performans problemlerini inceleyip nedenleri konusunda uyarılar yapan bu program, basit arayüzü ve kolay kullanımıyla da kendini en kullanışlı antivirüs programları arasına sokmayı başarıyor.

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Bitdefender Antivirus Free Edition

Efektif sistem kontrollerine sahip olan ve çalışan uygulamaları her daim kontrol edip şüpheli durumlarda uygulamaları kilitleyen bu program da, ücretsiz olmasına karşın önemli ölçüde koruma sağlıyor.

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Panda Free Antivirus

Bilgisayarla pek arası olmayan insanların bile kolaylıkla kullanabileceği bu program, bilgisayarı kritik durumlarda temizlemenize yarayan "Kurtarma Kiti" ile ön plana çıkıyor.

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Comodo Free Antivirus

Windows 10'un yanı sıra 7, 8 ve XP'de de desteklenen bu program, ücretsiz olarak elde edilebilecek en iyi antivirüs programlarından.

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Baidu Free Antivirus

Başarısıyla adından çokça söz ettirmiş olan ve ödülleri bulunan Baidu da, ücretsiz antivirüs programlarından biri.

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Microsoft Security Essentials

Windows'un kendisine ait olan bu program da, efektif bir koruma sağlıyor. Arayüzü de oldukça basit.

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Kaspersky Free

Tehlikeli dosyaları ve internet sitelerini efektif şekilde engelleyen bu program, kişisel bilgilerinizi de koruma altına alıyor.

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