  • Mavi Işık, İlerleyen Yaşlarda Körlüğe Sebep Olabiliyor

Bilgisayarlar ve Telefon Ekranlarında Bulunan Mavi Işık, İleri Yaşta Körlüğe Neden Olabilir

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Mavi ışığın göze zarar verdiği neredeyse herkes tarafından bilinen bir bilgi. Yeni bir araştırma, mavi ışığın verdiği zararın ne gibi sonuçlar doğurabileceğini orta koydu.

Hayatımızın vazgeçilmezleri akıllı telefonlar, tabletler ve laptopların size fiziksel herhangi bir zarar verdiğini hiç düşündünüz mü? Gün boyu cihazlarımızın ekranına bakmaktan kendimizi alıkoymak hayli zor. Peki o parlak ekran bize neler yapıyor? Hindistan kökenli bir profesör, dijital cihazlardan yayılan mavi ışığın zamanla göz retinasında maküler dejenerasyona sebep olduğunu açıkladı. 
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Maküler dejenarasyonu, retinada fotoreseptör hücrelerinin ölmesiyle, ellili yaşlarda kişinin tedavi edilmez görme kaybına uğraması anlamına geliyor. Mavi ışık, ışığı algılayıp, beyne sinyal iletimini tetikleyen retinal molekülleri öldürüyor. Bu da ilerleyen yaşlarda kör kalmanıza sebep olabiliyor.
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ABD’de yapılan araştırmada yer alan Kasun Ratnayake göre mavi ışık adeta bir zehir ve bir kez göze zarar verdimi, geri dönüşü yok. Mavi ışık sadece gözdeki retinalleri öldürmekle de kalmıyor. Işık, zaman içinde vücuttaki birçok hücreye ve nörona kalıcı zarar verip, kansere bile neden olabiliyor. 
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Mavi ışığın gözlere zarar verdiği çoğu insan tarafından bilinen bir detaydı ancak araştırmacılara göre yeni bulgular teknolojik cihaz kullanıcıları için büyük bir tehdit. Mavi ışığın verdiği zararın tedavisi olmasa da şimdiden önlem almak fazlasıyla önemli.Işıklı ortamda UV ve mavi ışık korumalı güneş gözlükleri kullanmak; karanlıkta cihaz ekranına bakmaktan kaçınmak gözlerinizi korumanıza yardımcı olacaktır. 

Kaynak : https://beebom.com/indian-origin-scientist-warns-about-risks-of-blindness-caused-by-blue-light-exposure/
Etiketler: mavi ışık
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