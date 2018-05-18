Gün geçmiyor ki ülkemizde interneti kullanan bir dolandırıcılık şebekesi daha çökertilmesin. Çiftlik Bank olayının gölgesinde kalsa da binlerce insanı pasif şekilde para kazandırmakla kandıran Detay Maxinet’e düzenlenen soruşturmalarda 4 kişi tutuklandı, 1 kişiyse hala firari.

Ülkemizin kanayan yaralarından birisi de internet ve teknoloji konusunda olan bilgisizliğimiz. İnsanlar, bir şekilde internet aracılığıyla kolay şekilde para kazanacaklarına inanıyorlar. Çiftlik Bank mağdurlarının internetten çiftlik yöneterek para kazanacakları vaadine benzeyen bir beklenti oluşturan Detay Maxinet şebekesi de çökertildi.

Detay Maxinet, müşterilerine bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabileceklerini söylüyordu. Hatta bu şekilde bir yazılımla birlikte bilgisayar da satan şirket, binlerce insanı kandırmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Mayıs günü 7 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan toplam 32 kişi emniyette ifade vermiş, iki kişi de serbest bırakılmıştı. Ardından kalan 30 kişi, Kartal’da yer alan Anadolu Adliyesine getirildiler. Burada yapılan işlemlerin ardından 13 şüpheli serbest bırakıldı. 17 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi. Suçlama “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” olarak kayıtlara geçti.

17 kişiden 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, kalan 4 kişi ise Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak ceza evine yerleştirildi.

Firari olduğu tespit edilen 1 şüphelinin de yurt dışına çıkmasını engellemek adına yasak getirildi ve hakkında yakalama kararı çıkartıldı.