Geceleri Bilgisayarları Açık Bırakmak Zararlı mıdır?

Çoğu bilgisayar kullanıcısı, uzun süre bilgisayarı açık tutmanın bilgisayar için zararlı olduğunu düşünür. Peki bu durum gerçek midir?

Eğer uzun süre bilgisayar başında duran ya da geceleri bilgisayarı kapatmayan biriyseniz, tanıdıklarınızdan bilgisayarı uzun süre açık tutmanın zararlı olduğuna dair bir uyarı mutlaka almışsınızdır. Peki bu gerçek mi? Bilgisayarımızı uzun süre açık tutmak donanımımız için zararlı mıdır?

Bu efsane, bilgisayarların piyasaya çıktığı ilk günlere kadar dayanmaktadır. O dönemlerde bilgisayarlar, özellikle de bellekler oldukça düşük kapasiteliydi. Bu nedenle bir sonraki gün yeni bir işlem gerçekleştirmeniz için geceleri bilgisayarınızı kapatmanız gerekiyordu. Bilgisayar donanımları ne kadar güçlense de bu gelenek, bir efsane olarak bilgisayar kullanıcıları arasında gezinmeye devam ediyor.

Günümüz bilgisayarları, çok daha güçlü donanımlara sahiptir. Bu nedenle bilgisayarınızı geceleri kapatmanız şart değildir. Yine de bilgisayarı düzenli olarak kapatıp açmanın bazı faydaları da yok değil. Öncelikle güçten tasarruf etmiş olursunuz. Bilgisayarlar güçlendikçe harcadığı enerji de artmaktadır. Yalnızca uyuduğunuz sırada bilgisayarınızı kapatmak bile her ay %30 enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.

Çoğu kişi uyurken ortamda ses ve ışık olmasından rahatsızlık duyar. Bilgisayarların fanları da uzun kullanımda oldukça fazla ses çıkarmaktadır. Bu sesten kurtulmak için fanları kapatabilirsiniz. Fakat bu kez de bilgisayarınız ısınmaya başlayacaktır ki bu da donanımınız için zararlı bir durum. En iyi çözüm, bilgisayarı kapatmaktır.

Belki sistemlerimiz çok güçlenmiş, bellek kapasitelerimiz binlerce kat artmış olabilir. Fakat hala sınırsız güce sahip değiliz. Bu nedenle bir sistem sorunu yaşamasak da bilgisayarımız uzun süre açık kaldığında belleğimiz dolabilir ve bilgisayarımız yavaşlayabilir. Böyle bir durumda bilgisayarı yeniden başlatmak, maksimum hızına ulaşması için yeterli olacaktır. Aynı yöntem, bilgisayar kaynaklı bir bağlantı hızı yavaşlamasında da geçerlidir.

Son olarak, donanımlarımızın gücü ne olursa olsun belirli bir kullanım ömürleri vardır. Bilgisayarı sürekli olarak açık tutmak donanımların sürekli bir işlem görmesine, bu nedenle de kullanım ömrünün kısalmasına neden olacaktır. Bilgisayarı ihtiyacımız olmadığında kapatmak ve donanımları temiz tutmak, kullanım ömürlerini arttıracaktır.