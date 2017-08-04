Yeni teknoloji istenilen odak noktası üzerinde düzenleme yapılarak, fiziksel anlamda fotoğrafın odağında olmayan yerlerin ön plana çıkarılmasına imkan vererek, olağanüstü resimlerin çıkarılmasını sağlıyor.

Geleneksel fotoğrafçılıkta fotoğraf çekmeden önce odak uzaklığı ve pozisyon seçimi yapılır. ‘Bilgisayarlı Büyütme’ adı verilen yeni bir teknoloji ise bu iki faktörü yeniden düzenlemek için daha sonra kullanmaya imkan veriyor. Böylece yeni bir kompozisyon oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda fiziksel olarak imkansız olan fotoğraflar da oluşturabiliyorsunuz.

UCSB Current’ın bildirdiğine göre NVIDIA ve UCSB söz konusu proje üzerinde çalışıyor. 5 dakikalık bu videoda ‘bilgisayarlı büyütme’ tekniğinin tanıtımı ve anlatımı yapılmış.

Tekniğin nasıl çalıştığına dair kısa bir açıklama yapmak gerekirse: Bir resmi oluştururken merkezi uzunluk ve pozisyon, elde edilecek resmin özelliklerini büyük oranda değiştirebilir. Araştırmacıların verdikleri bir örnekte bir kadını belirli bir uzaklıktan 105 mm lens ile arkasında bulunan tren istasyonuna odaklama yaparak çekerken, kullanılan 16 mm lens ile kadının arkasındaki belli belirsiz görülen roller coaster ön plana çıkarılabiliyor.

Dahası, kadının gövdesi 16 mm’lik lensle çekildiğinde, 105 mm ile çekilenden daha fazla bozulmaya uğruyor (gövde çerçeve içerisinde aynı ölçüde tutularak). Bu örnekte kameranın 10 pound’luk bir eklemeyi nasıl gerçekleştirdiğini görüyoruz.

Fakat olur da kadının bedenini 105 mm ile, roller coaster’ı ise 16 mm ile çekmek isterseniz ne olacak? İşte bu artık söz konusu ‘bilgisayarlı büyütme’ teknolojisi ile mümkün. Mevcut yapı, görüntüyü, derinliğe bağlı olarak bölerek bu derinliklerin her birine farklı odak uzaklığı perspektifi atamanıza izin veriyor. Ön görüntüyü bir telefoto lens ile çekilmiş gibi yapabilirken, arka planı ise geniş açılı bir makine kullanmış gibi gösterebiliyorsunuz.

Öncelikle yapmanız gereken, sabit odak mesafesinde bir yığın resim çekmek. Her yeni çekimle belirli bir uzaklıktan başlayarak özneye yaklaşıyorsunuz.

Daha sonra elde edilen çekimler, fotoğrafları kullanarak sahnenin yapısını inceleyen, 3 boyutlu yeniden yapılandırma yapan ve daha sonra sahnenin çoklu perspektiflerden elde edilmesine imkan veren ‘bilgisayarlı büyütme’ sistemine yerleştiriliyor. Bu örnekte kadının konumunu değiştirmeden arkada bulunan roller coaster’a zoomlama yapabiliyorsunuz.

Aşağıdaki birkaç GIF örneğinde de bu yöntemle odak uzaklıklarının karışımıyla neler yapılabileceğini görebiliyoruz (normalde bu çok odak uzunluklu fotoğraflar tek bir poz ve lensle çekilemezler).