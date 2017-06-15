Bilim Açıklıyor: Bazı İnsanların Neden Gamzeleri Var?

Sevimli bir yüz simgesi olarak kabul edilen gamzeler, genellikle yanaklarda ve çenede bulunuyor. Peki bilimsel açıdan ele aldığımızda, gamzeleri oluşturan etmen(ler) neler?

Yanaklarımızda bulunan gamzeler, özellikle gülümsediğimiz zaman çıkarlar fakat çenedeki gamzelerin görünmesinin sebebi yüz hareketlerine bağlı değil. Yani bu iki gamzenin oluşma nedeni birbirlerinden farklı.

Yüzümüzdeki kaslar, mimiklerin ve yüz ifadelerinin oluşmasını sağlar. Gülümseme sırasında ağız kenarlarının sağa-sola ve yukarı doğru çekilmesinden Zygomaticus major kası sorumludur, yanaklardaki gamzelerin oluşumunda bu kasın etkisinin olduğu düşünülüyor. Bazı araştırmalar, gamzesi bulunan kişilerdeki Zygomaticus major kasının ikili bir yapıda olduğunu gösteriyor. Kas yapısı bu şekilde olan kişilerde Zygomaticus mahor kası, bağlı olduğu elmacık kemiğinden tek yapı halinde çıkıyor ve ikiye ayrılıyor. Sonra da ağız kenarına bağlanıyor ve bu sayede gamzelerin oluşmasını sağlıyor.

Gamzelerin ortaya çıkmasının bir başka bilimsel sebebinin ise, Zygomaticus major kasının gamzeli olmayan kişilere oranla daha kısa olması gösteriliyor. Bunun, embriyonun gelişme döneminde kas dokularının oluşumu esnasında bir problemden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Çenedeki gamzeler ise embriyonun gelişme evresinde çenedeki kemiğin ve etrafındaki kasların düzgün şekilde birleşmemesinden kaynaklanıyor.

Gamzeli kişilerin çocuklarında da çoğunlukla gamze görünmesi, bunun genetik bir özellik olduğunun düşünülmesine sebep oluyor. Fakat bunun bir tek gen tarafından kontrol edilip edilmediği tam olarak bilinmiyor.