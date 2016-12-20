Bilim Açıklıyor: Bu Görsele Gizlenen Hayvanlardan Birini, Diğerlerine Göre Daha İyi Görüyorsunuz

Japon bilim insanları, insanların 4 farklı kareden oluşan bu fotoğrafa gizlenmiş hayvanlar arasından bir tanesini daha iyi gördüklerini söylüyorlar.

Sosyal medyada yine bir fotoğraf, kullanıcıların dikkatini fazlasıyla çekmiş durumda. Üstelik bu sefer konuya bilim de dahil olmuş durumda. Japon bilim insanları, aşağıdaki 4 karede 4 farklı hayvanın olduğunu ve insanların içlerindeki özellikle bir tanesini, diğerlerine göre daha net seçebildiğini söylüyorlar. Şu fotoğrafa biraz daha yakından bakalım.

Sol üstten saat yönünde başlayacak şekilde karelerde sırasıyla kuş, yılan, kedi ve balık bulunuyor. Bilim insanlarına göre insanlar, bu dört hayvan arasından yılanın diğerlerine daha net görüldüğünü söylüyorlar. Bunun sebebine değinmeden önce bir de aşağıdaki fotoğrafları bir inceleyin. Bakalım kaçıncı adımda gizlenmiş olan hayvanı fark edebileceksiniz.

Araştırmaya göre denekler, yılanı 7. adımdan itibaren %80 doğruluk payıyla tespit etmeyi başarmışlar. Diğer hayvanların doğru tespit edilebilmesi içinse 9. ve 10. adıma kadar ilerlemek zorunda kalmışlar.

Peki neden kuş, balık ya da kedi değil de yılan?

Bunun tarihi, primatlardan önceki atalarımıza kadar uzanıyor. Atalarımızın doğada karşılaştıkları ilk tehlikeli düşmanları yılanlarmış ve görsel sistemleri de bu alanda oldukça duyarlı olmuş ve aynı duyarlılık, günümüze kadar da devam ediyor.