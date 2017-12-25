Kedilerin Yılbaşı Ağaçlarıyla Alıp Veremediği Nedir?

Kedi yaşayan bir evde sağlam bir yıl başı ağacı bulmak kolay değildir. Peki kediler, bin bir özen ile hazırlanan yılbaşı ağaçlarını neden yıkarlar? Bilim insanlarının bu zor soruya bir cevabı bulunuyor.

Evini bir kedi ile paylaşan takipçilerimiz iyi bilirler ki kediler, yılbaşı süslerinin ve özellikle de yılbaşı ağacının en büyük düşmanıdır. Peki sevimli dostlarımızın yılbaşı ağaçları ile alıp veremediği nedir? Bilim insanlarının bu soruya bir yanıtı bulunuyor.

Kaliforniya Üniversitesi Veterinerlik Bölümü’nde doktorasını tamamlayan ve burada çalışmalarına devam etmekte olan kedi araştırmacısı Mikel Delgado, uzun araştırmalar sonucunda kedilerin neden yılbaşı ağaçlarını ‘sağlam’ bırakmadığını açıkladı.

Delgado, eve bir yılbaşı ağacı diktiğinizde kedinin bölgesinde keşfedilecek yeni bir nesne inşa ettiğinizi söylüyor. Kediler sürekli aynı alanda yaşadıkları için yeni bir nesne gördüklerinde keşfetmeye iki kat daha hevesli oluyorlar.

Bununla birlikte ağaca çeşitli süsler taktığınızda kedinizin dikkatini parlak, sallanan ve erişime müsait nesneler ile çekmiş oluyorsunuz. Sizin için onlar birer süs olsa da kediniz için mükemmel bir oyuncak.

Kedilerin sürekli olarak yılbaşı ağaçlarına tırmanmasının sebebi ise yalnızca kedi olmaları. Kediler her ne kadar evlerde mamalarını tabaktan yiyor olsalar da içlerinde bir avcı yatıyor ve ağaçlara tırmanmak, kedilerin en doğal eylemlerinden biridir.

Sonuç olarak bir ya da benim gibi birden fazla kediye sahipseniz ya yılbaşı ağacı süslemeyeceksiniz ya da ağacı yatay düzlemde bulmaya alışacaksınız. Üstelik bunun çaresi olmadığını bilim insanları dahi kabul etmiş durumda.