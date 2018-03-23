Sessiz hareketli resim formatı olan GIF’ler, yıllardır hayatımızda. Akıllı telefonların destek vermesinin ardından gitgide popüler bir hale gelen bu formattaki bazı örnekler, insana duymadığı şeyleri duyuyormuş hissi veriyor. Bilimin bu konuda güzel bir açıklaması var.

GIF formatı yeni bir şey değil. Henüz Facebook bile hayatımıza girmeden önce forum sitelerinde sıkça karşımıza çıkıyordu. Hatta Windows XP, bu formattaki görüntüleri masaüstü arka planı yapmamıza bile olanak tanıyordu. Akıllı telefon devriminden bir süre sonra üreticiler, GIF formatına destek sunmaya başladılar. O eski görüntü algoritması, yeni neslin en sevdiği şeylerden birisi haline geldi.

Ancak GIF formatı yapısı itibariyle sessiz bir video gibiydi. Kısaydı ve tekrar fonksiyonu sayesinde bazılarından ses duyduğumuzu bile hissediyorduk.

Konuyu ilk defa duyanlar için geçtiğimiz yıllarda insanların ses duydukları iddiasıyla viral olan bu GIF’i verelim:

Her yere vurduğunda beyninizde yankılanan sesin nasıl oluştuğunu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bunun gibi pek çok örnek var, ancak önce bu konuya bilimsel açıdan yaklaşıp neden gaipten sesler duyduğumuzu anlayalım.

Cortex isimli dergide yayınlanan yeni bir çalışma, “görsel olarak uyarılmış işitsel yanıtlar” (vEAR) olarak bilinen bu durumun, insanların %20’sini etkilediğini ortaya koydu.

vEAR adı verilen bu olay, duyuların bir araya toplandığı bir durumdur. Böylece bir kişi harfleri gördüklerinde seslerini kolayca hatırlarlar. Örneğin “B” harfini görüdüğünüzde aklınıza doğrudan “be” sesinin gelmesi gibi. Fakat bu çalışma biraz daha farklı sonuçları ortaya çıkarttı.

Londra'daki City Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, GIF’leri duyma becerimizi test eden bir araştırma yaptılar. Bu çalışmaya tam 4128 gönüllü katıldı. Ankete katılan kişilere 24 adet GIF’i değerlendirmeleri gerektiği söylendi. Sonuçlar, katılımcıların %20’sinin bir ses duyduklarına yönelik oldu.

Psikoloji Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Elliot Freeman, “Bazı insanlar gördüklerini duyuyorlar. Arabalardaki sinyal ışıkları, yanıp sönen neon tabelalar, insanların hareketleri gibi. Bu durum işitsel duyunun tetiklenmesinden kaynaklanıyor. Bu beceriye dair ilk büyük ölçekli araştırmayı yaptık.” dedi.

Freeman, "Bu duyumların, bazen beynin görsel parçalarından daha çok işitmeye ayrılan alanlardı da aynı anda kullandığına yönelik bir kanıt olabileceğini düşünüyoruz. Sesler olmasa bile görüntüler, işitme duyusunu tetiklemek için yeterli olabiliyorlar” diyor.

Hemen aşağıda, bu konuya örnek olabilecek başka GIF’ler de var. Sonuçları yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın: